У ChatGPT з’являться кнопки для покупок: як працюватиме нова функція

OpenAI оголосила, що незабаром користувачі зможуть шукати товари через ChatGPT і переходити на сайти магазинів для покупки. Нова функція буде доступна всім – навіть тим, хто не має акаунта в ChatGPT.

Покупки через ChatGPT – як працюватиме нова функція

Під час демонстрації представник OpenAI Адам Фрай показав, як ChatGPT допомагає обрати кавову машину або офісне крісло. Сервіс запам’ятовує вподобання користувача і пропонує товари на основі відгуків з інтернету.

Після вибору товару ChatGPT покаже кілька магазинів, де його можна купити, наприклад, Amazon чи Walmart. Оформити замовлення потрібно буде безпосередньо на сайті продавця. Важливо, що ці пропозиції є справжніми, їх не рекламують за гроші.

Зараз дивляться

Рекомендації у ChatGPT формуються на основі відгуків як зі спеціалізованих сайтів, так і з форумів. Користувачі зможуть вказати, які відгуки їм важливіші, пише Wired.

Щодо того, чи зароблятиме OpenAI на покупках, компанія відповіла, що поки зосереджена на тому, щоб створити зручний сервіс. Моделі заробітку планують тестувати пізніше.

Варто зазначити, що конкуренція у сфері покупок через ШІ вже зростає: подібні функції розвивають також Perplexity та Google.

До слова, наприкінці березня OpenAI оновила голосовий режим ChatGPT, аби зробити ШІ-помічника більш персоналізованим і щоб він рідше переривав користувачів.

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