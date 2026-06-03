Звільнення з військової служби залишається актуальним для військовослужбовців через постійні зміни та доповнення законодавства.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката, керівника Адвокатського бюро Анни Даніель, кандидата юридичних наук Анни Даніель, кого можуть звільнити з військової служби та за яких обставин.

Підстави для звільнення з військової служби у 2026 році

– Деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за власним бажанням. Але це стосується іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, – зазначає адвокат.

Однак вони можуть скористатися цим правом лише після шести місяців безперервної військової служби.

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Підстави для звільнення з військової служби у 2026 році:

Досягнення граничного віку, встановленого для військової служби.

Стан здоров’я. Наявність висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби або тимчасову непридатність із необхідністю переогляду через 6-12 місяців.

Встановлена інвалідність (за відсутності бажання продовжувати службу).

Засудження судом, якщо військовослужбовець отримав обвинувальний вирок із призначенням покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.

Сімейні обставини або інші поважні причини, передбачені законодавством (за відсутності бажання продовжувати службу).

Звільнення з полону, якщо військовослужбовець не хоче продовжувати службу.

Скорочення штату або організаційні зміни – якщо неможливо використовувати військовослужбовця на посаді (стосується вищого офіцерського складу).

За словами адвоката, звільнення з військової служби може відбуватися й за такими підставами:

Призначення або обрання на посаду судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника або дисциплінарного інспектора.

Визнання військовослужбовця таким, що не пройшов випробування відповідно до ч. 1 ст. 21-2 закону

Звільнення через службову невідповідність (для іноземців та осіб без громадянства, які служать за контрактом у ЗСУ, Держспецтрансслужбі або Нацгвардії).

Відмова від проходження психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (для іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом у ЗСУ, Держспецтрансслужбі або Нацгвардії).

Кого звільняють з військової служби у 2026 році

Військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби під час воєнного стану через сімейні обставини або інші поважні причини:

Жінки – у разі вагітності або необхідності догляду за дитиною до 3 років.

Дружина, якщо обидва з подружжя проходять військову службу та виховують дитину (дітей) до 18 років.

Утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.

Одинокі батьки, якщо другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав або відбуває покарання.

Усиновлювачі, опікуни чи прийомні батьки дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виховання дитини з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Постійний догляд за чоловіком/дружиною з інвалідністю.

Необхідність догляду за батьками чи іншими родичами з інвалідністю.

Опіка над особою, визнаною недієздатною.

Загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час війни.

Присвоєння близькому родичу звання Героя України за участь у Революції Гідності.

Порядок звільнення з військової служби

Щоб звільнитися, необхідно подати відповідні документи, що підтверджують підставу (свідоцтва про народження чи одруження, довідки про необхідність догляду, судові рішення про опікунство тощо), командиру частини або через застосунок Армія+.

Командування розглядає подані документи та ухвалює рішення протягом 14 днів. У разі позитивного рішення справа передається до ТЦК та СП за місцем обліку.

Як подати рапорт на звільнення через Армія+:

Для цього потрібно відкрити застосунок та ввести код для входу. У верхній частині застосунку є комбінація чисел, останні з яких — це персональний номер військовослужбовця. Для створення рапорту потрібно знати ID командира. Натисніть знизу застосунку на розділ Рапорти . Ви можете скласти, підписати та відправити електронний рапорт.

Для створення рапорту потрібно натиснути на кнопку Новий рапорт знизу та обрати шаблон. Наразі в застосунку є 11 шаблонів рапортів. Оберіть потрібний шаблон та внесіть всю необхідну інформацію за підказками, які будуть з’являтися на екрані.

Для подання рапорту на звільнення обов’язково висвітиться екран Підтверджуючі документи . Саме туди потрібно ввести всі дані відповідно до документів, які підтверджують право на звільнення. Зокрема, це набуття інвалідності або якісь сімейні обставини. Після того як ви заповните всі дані, на екран у відповідний рядок потрібно ввести ID командира, який має підписати цей документ. Номер складається з дев’яти чисел.

Завантажте цей документ собі на пристрій. Його можна роздрукувати та передати командирові, якщо ви не знаєте його ID.

Якщо ви знаєте ID командира та ввели його у потрібний рядок, потрібно натиснути Підписати . В такому випадку нічого роздруковувати не треба, адже цей рапорт затверджується електронним підписом.

Підпис може здійснюватися завдяки застосунку Дія або Приват ID. Поставте свій електронний підпис. Після цього ви отримаєте повідомлення, що рапорт підписано.

У вкладці Мої рапорти ви можете відстежувати, що відбувається з конкретним рапортом: чи підписаний він, чи ні. Щойно ви отримаєте погодження від командира, вам прийде сповіщення.

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