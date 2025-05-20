Новое исследование объяснило происхождение полос на Марсе, и это не вода

Темные полосы, появляющиеся на марсианских склонах, вероятно, не имеют никакого отношения к воде. К такому выводу пришла международная команда ученых, которая опубликовала результаты исследования в журнале Nature Communications.

Откуда взялись темные полосы на Марсе

Эти образования, известные как склоновые полосы и повторяющиеся склоновые линии, миссия NASA впервые зафиксировала в 1970-х годах. Часть из них исчезает за один сезон, другие сохраняются десятилетиями. Ранее считалось, что они возникают из-за утечки соленой воды из-под поверхности Марса.

For decades, scientists have been puzzled by intriguing streak features down slopes on Mars ???? ???? Something sweeping dust?

???? Underground water seeping out?

????️ Dust devils at work?@esa‘s ExoMars Trace Gas Orbiter helps find an answer: https://t.co/Qt6G7Tj4vQ pic.twitter.com/02PSGcjxTX — Human Spaceflight (@esaspaceflight) May 19, 2025

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Однако команда ученых под руководством планетолога Адомаса Валантинаса из Университета Брауна (США), использовав машинное обучение, проанализировала более 86 тыс. спутниковых снимков и создала глобальную карту более 500 тыс. полос.

Исследование показало, что эти образования чаще появляются в зонах с сильным ветром и пылевой активностью, а не там, где могли бы существовать вода или лед.

— Мы не обнаружили никаких признаков воды. Наши результаты указывают на сухие процессы формирования, — отметил Валантинас.

Полосы чаще всего встречаются вблизи новых кратеров, где пыль может сдвигаться после удара. Повторяющиеся склоновые линии возникают в местах с частыми пылевыми смерчами или оползнями.

Авторы исследования отмечают, что это открытие может помочь эффективнее планировать будущие миссии на Марс, избегая ненужных затрат на изучение участков без признаков воды, и сосредоточиться на самых перспективных регионах для поисков признаков жизни.

Источник : Space

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