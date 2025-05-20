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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Новое исследование объяснило происхождение полос на Марсе, и это не вода

Марс
Фото: Unsplash

Темные полосы, появляющиеся на марсианских склонах, вероятно, не имеют никакого отношения к воде. К такому выводу пришла международная команда ученых, которая опубликовала результаты исследования в журнале Nature Communications.

Откуда взялись темные полосы на Марсе

Эти образования, известные как склоновые полосы и повторяющиеся склоновые линии, миссия NASA впервые зафиксировала в 1970-х годах. Часть из них исчезает за один сезон, другие сохраняются десятилетиями. Ранее считалось, что они возникают из-за утечки соленой воды из-под поверхности Марса.

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Однако команда ученых под руководством планетолога Адомаса Валантинаса из Университета Брауна (США), использовав машинное обучение, проанализировала более 86 тыс. спутниковых снимков и создала глобальную карту более 500 тыс. полос.

Исследование показало, что эти образования чаще появляются в зонах с сильным ветром и пылевой активностью, а не там, где могли бы существовать вода или лед.

— Мы не обнаружили никаких признаков воды. Наши результаты указывают на сухие процессы формирования, — отметил Валантинас.

Полосы чаще всего встречаются вблизи новых кратеров, где пыль может сдвигаться после удара. Повторяющиеся склоновые линии возникают в местах с частыми пылевыми смерчами или оползнями.

Авторы исследования отмечают, что это открытие может помочь эффективнее планировать будущие миссии на Марс, избегая ненужных затрат на изучение участков без признаков воды, и сосредоточиться на самых перспективных регионах для поисков признаков жизни.

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Источник: Space
Марс
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