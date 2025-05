Новое исследование объяснило происхождение полос на Марсе, и это не вода

Темные полосы, появляющиеся на марсианских склонах, вероятно, не имеют никакого отношения к воде. К такому выводу пришла международная команда ученых, которая опубликовала результаты исследования в журнале Nature Communications.

Эти образования, известные как склоновые полосы и повторяющиеся склоновые линии, миссия NASA впервые зафиксировала в 1970-х годах. Часть из них исчезает за один сезон, другие сохраняются десятилетиями. Ранее считалось, что они возникают из-за утечки соленой воды из-под поверхности Марса.

For decades, scientists have been puzzled by intriguing streak features down slopes on Mars ????

???? Something sweeping dust?

???? Underground water seeping out?

????️ Dust devils at work?@esa‘s ExoMars Trace Gas Orbiter helps find an answer: https://t.co/Qt6G7Tj4vQ pic.twitter.com/02PSGcjxTX

— Human Spaceflight (@esaspaceflight) May 19, 2025