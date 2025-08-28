Штучний інтелект Grok від компанії Ілона Маска xAI опинився в центрі гучного скандалу після витоку понад 370 тисяч приватних розмов користувачів.

Через збій у функції “поділитися” чати стали доступними пошуковим системам Google, Bing і DuckDuckGo, що дозволило будь-кому знаходити їх у відкритому доступі.

Поради від Grok

У проіндексованих діалогах Grok давав користувачам небезпечні поради: інструкції зі створення вибухівки, виробництва наркотиків і шкідливих програм.

У деяких випадках бот навіть пропонував план замаху на самого Ілона Маска. Згодом, щоправда, він “відкочував” відповідь, заявляючи, що насильницькі дії суперечать його правилам.

Крім того, у витоках зафіксовані підказки щодо виготовлення фентанілу, метамфетаміну та поради, пов’язані з самогубством. Частина цих матеріалів досі легко знаходиться у відкритому доступі.

Реакція Маска і наслідки витоку

Ні сам Ілон Маск, ні компанія xAI офіційно ситуацію поки не прокоментували. До речі, для xAI інцидент виявився менш чутливим, ніж міг би. Адже вона не є публічною і не має акціонерів, які могли б чинити тиск через скандал.

Втім, експерти попереджають, що подібні витоки несуть серйозні ризики. За словами дослідників з Оксфорда, користувачі у чатах розкривали не лише бізнес-дані, а й особисту інформацію, включно з проблемами психічного здоров’я.

Раніше журналісти видання Techcrunch зʼясували, що Grok 4 часто звертається до поглядів самого Маска під час відповіді на суперечливі питання.

Джерело : Gizmodo

