Вчені вперше детально дослідили північний полярний вихор Марса та виявили незвичне явище – різке зростання рівня озону у зимову темряву.

Чому відбувся сплеск озону

За словами дослідника з Оксфордського університету Кевіна Олсена, атмосфера всередині вихору значно холодніша, ніж за його межами – приблизно на 40°C. У цих умовах незначна кількість водяної пари в атмосфері Марса замерзає та осідає на крижаній шапці, пише SciTechDaily.

Для вимірювання температури вчені використали дані інструмента Mars Climate Sounder на апараті NASA. Її різке падіння свідчить про те, що апарат перебуває всередині вихору. Порівняння результатів двох місій дозволило зафіксувати унікальні відмінності між атмосферою всередині та зовні вихору.

– Це унікальна можливість зрозуміти, як змінюється хімія атмосфери Марса у полярну ніч і чому саме тоді накопичується озон, – пояснив Олсен.

Зазвичай озон руйнується під дією сонячного ультрафіолету, який взаємодіє з водяною парою. Але коли пара зникає, цей процес зупиняється – і озон накопичується.

– Озон – дуже важливий газ на Марсі. Він показує, наскільки швидко відбувається хімія в атмосфері. Це допомагає зрозуміти, як вона змінювалася з часом і чи міг у минулому існувати озоновий шар, як на Землі, – підсумував Олсен.

Якщо колись Марс мав власний озоновий шар, він міг захищати поверхню планети від шкідливого випромінювання. Це суттєво збільшує ймовірність того, що мільярди років тому там могли існувати умови для існування живих організмів.

Європейське космічне агентство планує у 2028 році запустити місію ExoMars Rosalind Franklin, яка шукатиме сліди давнього життя на Червоній планеті.

До слова, не так давно вчені з’ясували, що глибоко під поверхнею Марса збереглися уламки його найдавнішої кори. Це сліди подій, які відбулися понад 4,5 млрд років тому, коли планета тільки формувалася і пережила серію потужних ударів із космічними тілами.

