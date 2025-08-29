Вчені з’ясували, що глибоко під поверхнею Марса збереглися уламки його найдавнішої кори.

Це сліди подій, які відбулися понад 4,5 млрд років тому, коли планета тільки формувалася і пережила серію потужних ударів із космічними тілами.

Як досліджували Марс

У 2018–2022 роках апарат NASA InSight зафіксував сотні марсотрусів. За тим, як сейсмічні хвилі поширюються крізь надра, науковці можуть визначати внутрішню будову планети – подібно до рентгенівського знімка.

Аналіз даних восьми чітких подій показав, що у мантії Марса зберігаються величезні фрагменти кори розміром до 4 км, оточені безліччю дрібніших уламків. Результати опубліковано в журналі Science.

Науковці вважають, що у перші 100 млн років існування Сонячної системи Марс зазнав катастрофічних зіткнень. Вони розплавили поверхню, утворивши океани магми. Коли вони охололи, кора знову затверділа, а уламки залишилися “замурованими” у надрах.

На Землі такі структури давно зникли б через рух тектонічних плит. Але у Марса одна суцільна кора, і його внутрішні процеси значно повільніші. Тому він зберіг ці “свідчення” давніх катастроф, ніби капсулу часу.

Нагадаємо, раніше група астробіологів заявила, що їм вдалося виявити абсолютно новий мінерал на поверхні Марса. Йдеться про незвичну сполуку заліза з сіркою, яку дослідили в районі долини Марінера – одного з найбільших каньйонів у Сонячній системі.

