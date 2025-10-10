YouTube запускає пілотну програму Другий шанс (Second Chances), яка дасть змогу окремим авторам, чиї канали раніше були заблоковані, створити нові профілі.

Так компанія реагує на численні прохання креаторів, які хотіли отримати можливість повернутися на платформу.

Хто зможе подати запит і як це працює

Програма передбачає, що деякі користувачі, чиї канали були видалені, побачать у YouTube Studio опцію Подати запит на новий канал (Request a new channel).

Якщо заявку схвалять, автор отримає право створити новий канал без відновлення старих підписників чи контенту. Утім, можна повторно завантажити відео, які не порушують правила спільноти.

– Ми розуміємо, що багато авторів заслуговують на другий шанс. YouTube теж змінювався і вчився разом зі своєю спільнотою, – йдеться у заяві компанії.

Після створення нового каналу автори зможуть знову подати заявку на участь у партнерській програмі YouTube, коли виконають вимоги для монетизації.

Право на участь матимуть не всі. YouTube оцінюватиме кожен запит окремо, враховуючи серйозність порушень, можливу шкоду спільноті чи дітям, а також дотримання політики відповідальності авторів. Канали, заблоковані через порушення авторських прав, не підлягають відновленню.

Умови та терміни подання заявки

Подати запит на новий канал можна лише через рік після блокування. У цей період користувач має право подати апеляцію на рішення YouTube. Якщо її схвалять, старий канал буде відновлено. Якщо ні – після року можна буде створити новий канал у межах програми.

У компанії зазначають, що за останні чотири роки YouTube виплатив авторам, артистам і медіа понад $100 млрд, а до партнерської програми долучилося вже понад 3 млн каналів.

