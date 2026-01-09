Сервіс Gmail, яким сьогодні користуються понад 3 млрд людей, проходить через найбільш значну трансформацію з моменту свого запуску у 2004 році.

Завдяки можливостям штучного інтелекту Gemini 3, пошта стає не просто сховищем листів, а проактивним помічником, який вміє самостійно шукати інформацію та розставляти пріоритети.

ШІ для пошуку та аналізу інформації

Основною зміною стала поява функції AI Overviews, яка позбавляє потреби вручну переглядати довгі ланцюжки повідомлень.

Тепер Gmail може автоматично створювати стислий переказ усього листування, виділяючи головні тези – ця можливість безплатна для всіх користувачів.

Водночас для власників підписки Google AI Pro та Ultra відкривається розширена опція: вони можуть ставити запитання до своєї поштової скриньки природною мовою.

Система здатна самостійно знайти в архівах конкретні дані і видати готову відповідь замість простого списку знайдених листів.

Допомога в написанні та редагуванні текстів

Інструменти для створення листів також стали доступнішими: функції Help Me Write (допомога з чернетками) та Suggested Replies (контекстні варіанти відповідей) тепер безплатні.

Система враховує стиль спілкування власника акаунта, щоб запропоновані варіанти тексту мали природній вигляд.

Проте функція Proofread, яка пропонує складну перевірку граматики, тону та стилістики, передбачена лише для платних тарифів Pro та Ultra.

Також наступного місяця Google планує оновити інструмент Help Me Write, додавши до нього можливість враховувати контекст з інших додатків компанії.

Розумне сортування та пріоритети в AI Inbox

Щоб допомогти впоратися з великим обсягом вхідної пошти, Google запроваджує AI Inbox.

Цей алгоритм автоматично розпізнає найважливіші повідомлення, як-от рахунки з терміном оплати або нагадування про записи до лікаря, і підіймає їх угору. Пріоритетність визначається на основі контактів, частоти взаємодії та аналізу змісту листування.

Наразі інтерфейс AI Inbox надається для перевірки обмеженому колу тестувальників, а його повноцінне впровадження для широкого загалу відбудеться найближчими місяцями.

Оновлення вже почало працювати англійською мовою для користувачів у США, а розширення на інші мови заплановане протягом 2026 року.

Джерело : Google