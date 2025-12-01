Amazon Web Services та Google Cloud оголосили про запуск нового сервісу, який має спростити роботу компаній у кількох хмарах одночасно та зменшити ризики масштабних інтернет-збоїв.

Йдеться про перше спільне рішення двох техногігантів для швидкого та захищеного з’єднання між їхніми хмарними платформами.

Що змінює новий сервіс

Компанії по всьому світу дедалі частіше працюють у кількох хмарах одночасно, проте раніше така інтеграція вимагала тривалих та складних дій.

Щоби поєднати AWS і Google Cloud, потрібно було замовляти фізичні з’єднання, узгоджувати маршрутизатори, перевіряти стабільність каналів і чекати на активацію інфраструктури тижнями або навіть місяцями.

Запущене рішення позбавляє бізнес необхідності займатися цими технічними процесами. Новий механізм дозволяє створювати приватний канал зв’язку між обома хмарами буквально за кілька хвилин через консоль або API.

Це також перший випадок, коли AWS і Google Cloud розробили спільну відкриту специфікацію – стандарт, який можуть використовувати й інші провайдери для побудови мультихмарних мереж.

Що отримають користувачі

Нова система працює на базі технологій AWS Interconnect – multicloud та Google Cloud Cross-Cloud Interconnect. Для забезпечення надійності застосовано чотирирівневе резервування – незалежні канали та маршрутизатори, які підтримують зв’язок навіть у разі окремих збоїв. Компанії також здійснюють постійний моніторинг мережі, щоб виявляти та усувати можливі проблеми завчасно.

Дані між платформами передаються в зашифрованому вигляді за стандартом MACsec. Salesforce, яка вже тестує нову модель, відзначає, що підхід дає змогу значно швидше поєднувати їхню систему Data 360 з різними хмарними середовищами та спрощує роботу з великими масивами даних.

Користувачі отримують приватне високошвидкісне з’єднання між двома провідними хмарними сервісами та можливість налаштовувати його без фізичної інфраструктури. Це пришвидшує роботу, робить її стабільнішою та дозволяє компаніям вільно переміщувати дані й застосунки між платформами.

Нагадаємо, в середині листопада стався масштабний збій у роботі Cloudflare – одному з найбільших провайдерів мережевої інфраструктури.

Джерело : Google

