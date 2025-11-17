Україна створює суверенний ШІ: Федоров оголосив про партнерство з Nvidia
- Що таке суверенний ШІ та які напрями охопить співпраця України з Nvidia.
- Які інструменти й технології Nvidia передасть Україні в межах першого етапу.
- Власна мовна модель Diia AI LLM – що про неї відомо.
Україна працює над створенням суверенного штучного інтелекту – системи, що працюватиме всередині країни та оброблятиме українські дані.
Про запуск спільної ініціативи разом із компанією Nvidia повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Суверенний ШІ в Україні – що відомо
Суверенний ШІ – це штучний інтелект, який створюється й працює всередині країни, на власних даних та інфраструктурі. Він не залежить від зовнішніх платформ і використовується для державних процесів та публічних послуг.
За словами Федорова, створення суверенного ШІ для України є питанням національної безпеки та захисту даних. Ініціатива охоплює кілька ключових напрямів:
- створення національної інфраструктури на базі технологій Nvidia;
- розвиток освіти та підготовка фахівців у сфері штучного інтелекту;
- спільні R&D-проєкти;
- підтримка українських AI-стартапів.
На першому етапі співпраці Україна отримає від Nvidia додаткові інструменти для розвитку власних рішень на основі штучного інтелекту. Це розширить можливості для навчання моделей і зробить процес їх розробки ефективнішим.
Українським фахівцям відкриють доступ до спеціалізованого програмного стеку Nvidia – від інфраструктурних компонентів до інструментів для створення ШІ-продуктів. Це має зменшити витрати та прискорити роботу над новими сервісами.
Nvidia також надасть технічну експертизу й консультаційну підтримку. Зокрема, інженери компанії братимуть участь у структурованих воркшопах і сесіях з аналізу архітектури, що допоможе Україні будувати стійкі власні AI-системи.
Українська мовна модель Diia AI LLM – деталі
Першим кроком у спільній роботі стане створення Diia AI LLM – суверенної мовної моделі, яку навчатимуть на українських даних, законах і державних послугах.
– На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі Дії – від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку, – уточнив Михайло Федоров.
Diia AI LLM розроблятимуть з використанням технологій Nvidia, які Україна вже застосовує в проєкті AI Factory.
Фото: Михайло Федоров