Україна працює над створенням суверенного штучного інтелекту – системи, що працюватиме всередині країни та оброблятиме українські дані.

Про запуск спільної ініціативи разом із компанією Nvidia повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Суверенний ШІ в Україні – що відомо

Суверенний ШІ – це штучний інтелект, який створюється й працює всередині країни, на власних даних та інфраструктурі. Він не залежить від зовнішніх платформ і використовується для державних процесів та публічних послуг.

За словами Федорова, створення суверенного ШІ для України є питанням національної безпеки та захисту даних. Ініціатива охоплює кілька ключових напрямів:

створення національної інфраструктури на базі технологій Nvidia;

розвиток освіти та підготовка фахівців у сфері штучного інтелекту;

спільні R&D-проєкти;

підтримка українських AI-стартапів.

На першому етапі співпраці Україна отримає від Nvidia додаткові інструменти для розвитку власних рішень на основі штучного інтелекту. Це розширить можливості для навчання моделей і зробить процес їх розробки ефективнішим.

Українським фахівцям відкриють доступ до спеціалізованого програмного стеку Nvidia – від інфраструктурних компонентів до інструментів для створення ШІ-продуктів. Це має зменшити витрати та прискорити роботу над новими сервісами.

Nvidia також надасть технічну експертизу й консультаційну підтримку. Зокрема, інженери компанії братимуть участь у структурованих воркшопах і сесіях з аналізу архітектури, що допоможе Україні будувати стійкі власні AI-системи.

Українська мовна модель Diia AI LLM – деталі

Першим кроком у спільній роботі стане створення Diia AI LLM – суверенної мовної моделі, яку навчатимуть на українських даних, законах і державних послугах.

– На її базі працюватимуть усі AI-рішення в екосистемі Дії – від асистента на порталі до майбутнього голосового помічника в застосунку, – уточнив Михайло Федоров.

Diia AI LLM розроблятимуть з використанням технологій Nvidia, які Україна вже застосовує в проєкті AI Factory.

Фото: Михайло Федоров

