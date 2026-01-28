Рекорд на фоне парада планет: Маск готовит SpaceX к историческому выходу на биржу
- SpaceX может привлечь до $50 млрд во время первичного публичного размещения акций.
- Оценка SpaceX во время IPO может достичь около $1,5 трлн.
- Потенциальная дата IPO имеет символическое значение – и это не только парад планет.
Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска готовится к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), которое может стать одним из самых громких финансовых событий десятилетия.
По информации издания Financial Times, выход на биржу может приурочиться к июню 2026 года. Компания намерена привлечь до $50 млрд, что позволит оценить саму SpaceX примерно в $1,5 трлн.
Если планы воплотятся в реальность, этот листинг по масштабу почти вдвое превзойдет предыдущий мировой рекорд, установленный нефтяным гигантом Saudi Aramco.
IPO для SpaceX и магия цифр
Выбор даты для такого масштабного события имеет и символическое значение. Ведь возможный выход на рынок в середине июня этого года совпадает с периодом парада планет, а также с днем рождения основателя SpaceX Илона Маска.
Ранее миллиардер неоднократно заявлял, что компания будет оставаться частной как можно дольше, однако рост оценки SpaceX и успех проекта Starlink, по словам собеседников издания, могли повлиять на изменение подхода.
Финансовый директор компании Брет Джонсен с декабря проводит переговоры и онлайн-встречи с действующими инвесторами, обсуждая возможность перехода к статусу публичной компании.
В настоящее время SpaceX подбирает четыре инвестиционных банка с Уолл-стрит, которые могут сыграть ключевую роль в подготовке к IPO.
Новая эра для технорынка
Аналитики отмечают, что 2026 год может стать периодом масштабных публичных размещений в США. Наряду с SpaceX к потенциальным кандидатам на IPO также относят компании в сфере искусственного интеллекта, в частности OpenAI и Anthropic.
После нескольких лет спада американский рынок привлечения капитала постепенно оживает. Космические технологии при этом остаются закрытым, но привлекательным для инвесторов сектором с высокими темпами развития