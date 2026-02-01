В Україні відключатимуть неверифіковані термінали супутникової системи Starlink від американської компанії SpaceX. Це допоможе боротися з російськими дронами, які використовують Starlink.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Блокування Starlink на російських дронах

– Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами, – сказав Федоров.

За його словами, наступний крок полягає у запровадженні системи, яка дасть можливість працювати на території України лише авторизованим терміналам.

Федоров зазначив, що вже найближчими днями опублікують детальні інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Водночас неверифіковані термінали планують відключити, стверджує міністр оборони.

Він запевнив, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Міністр оборони подякував Starlink та SpaceX за співпрацю, а також проактивну позицію в підтримці українців.

29 січня стало відомо, що Міноборони України разом з компанією SpaceX розв’язують проблему використання систем супутникового зв’язку Starlink на російських безпілотниках.

1 лютого радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що компанія SpaceX здійснила дії для обмеження використання супутникового інтернету Starlink на ворожих дронах.

Водночас засновник компанії SpaceX Ілон Маск наголосив, що вжиті кроки допомогли зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією. Американський підприємець зазначив, що Україна може звернутися ще раз, якщо потрібно буде здійснити ще якісь дії.

