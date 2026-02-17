Європарламент вимкнув вбудовані функції штучного інтелекту на робочих пристроях євродепутатів та персоналу через занепокоєння щодо кібербезпеки та захисту даних.

Про це йдеться у внутрішньому листі ІТ-служби Європарламенту, який опинився у розпорядженні видання Politico.

Чому виникли побоювання щодо безпеки

Технічна підтримка парламенту пояснила, що частина функцій штучного інтелекту використовує хмарні сервіси для виконання завдань, які могли б оброблятися безпосередньо на пристрої. У таких випадках дані передаються за його межі.

Повний обсяг інформації, яка може передаватися постачальникам послуг, ще оцінюється. Поки це питання не буде остаточно з’ясоване, ІТ-відділ вважає безпечнішим залишати такі функції вимкненими.

Які саме функції вимкнули

Обмеження стосуються корпоративних планшетів і смартфонів. Зокрема, вимкнено інструменти для написання та скорочення текстів, розширені віртуальні асистенти, а також функції створення підсумків вебсторінок.

Водночас стандартні робочі інструменти — електронна пошта, календар, документи та інші застосунки для щоденної роботи — продовжують працювати без змін.

У Європарламенті не уточнюють, які саме системи або конкретні ШІ-функції були відключені, посилаючись на міркування безпеки.

Рекомендації для особистих пристроїв

Окрім обмежень для службової техніки, євродепутатів закликали застосовувати подібні заходи обережності й на власних пристроях, якщо ті використовуються для роботи.

ІТ-служба рекомендує не передавати робочі листи, документи та внутрішню інформацію в ШІ-функції, які можуть сканувати або аналізувати вміст. Також радять бути обережними зі сторонніми застосунками зі штучним інтелектом і не надавати їм широкого доступу до даних.

У 2023 році Європарламент заборонив використання TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам видалити застосунок зі своїх телефонів.

Крім того, у листопаді група депутатів закликала відмовитися від внутрішнього використання програмного забезпечення Microsoft на користь європейських альтернатив.

