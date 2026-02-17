Европарламент отключил встроенные функции искусственного интеллекта на рабочих устройствах евродепутатов и персонала из-за опасений по поводу кибербезопасности и защиты данных.

Об этом говорится во внутреннем письме ИТ-службы Европарламента, которое оказалось в распоряжении издания Politico.

Почему возникли опасения по поводу безопасности

Техническая поддержка парламента объяснила, что часть функций искусственного интеллекта использует облачные сервисы для выполнения задач, которые могли бы обрабатываться непосредственно на устройстве. В таких случаях данные передаются за его пределы.

Сейчас смотрят

Полный объем информации, которая может передаваться поставщикам услуг, еще оценивается. Пока этот вопрос не будет окончательно выяснен, ИТ-отдел считает более безопасным оставлять такие функции отключенными.

Какие именно функции отключили

Ограничения касаются корпоративных планшетов и смартфонов. В частности, отключены инструменты для написания и сокращения текстов, расширенные виртуальные помощники, а также функции создания итогов веб-страниц.

В то же время стандартные рабочие инструменты — электронная почта, календарь, документы и другие приложения для ежедневной работы — продолжают работать без изменений.

В Европарламенте не уточняют, какие именно системы или конкретные ИИ-функции были отключены, ссылаясь на соображения безопасности.

Рекомендации для личных устройств

Помимо ограничений для служебной техники, евродепутатов призвали применять подобные меры предосторожности и на собственных устройствах, если те используются для работы.

ИТ-служба рекомендует не передавать рабочие письма, документы и внутреннюю информацию в ИИ-функции, которые могут сканировать или анализировать содержимое. Также советуют быть осторожными со сторонними приложениями с искусственным интеллектом и не предоставлять им широкий доступ к данным.

В 2023 году Европарламент запретил использование TikTok на служебных устройствах и рекомендовал депутатам удалить приложение со своих телефонов.

Кроме того, в ноябре группа депутатов призвала отказаться от внутреннего использования программного обеспечения Microsoft в пользу европейских альтернатив.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.