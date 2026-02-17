У базиліці Святого Петра у Ватикані почнуть використовувати штучний інтелект для перекладу богослужінь у реальному часі.

Система працюватиме через QR-коди, розміщені на вході та в різних частинах храму, повідомляє Vatican News.

Як працює нова платформа

Платформу створили спільно з Дикастерією з комунікації та компанією Translated, яка спеціалізується на мовних рішеннях на основі ШІ. В основі системи — технологія Lara, що забезпечує синхронний переклад під час богослужіння.

Після сканування QR-коду відкриватиметься сторінка з аудіо- та текстовим перекладом. Завантажувати окремі застосунки або користуватися спеціальними пристроями не потрібно.

Паломники з різних країн зможуть одночасно слухати і читати переклад головних літургій обраною мовою просто зі смартфона.

Ініціативу представив кардинал Мауро Гамбетті — архіпресвітер базиліки Святого Петра та президент Фабрики Святого Петра.

Які ще новації готує Ватикан

Запуск ШІ-перекладу є частиною ширшої програми, яку Ватикан підготував до 400-річчя посвяти базиліки Святого Петра.

Урочистості розпочнуться 20 лютого відкриттям нової Хресної дороги та завершаться 18 листопада месою під проводом Папи Лева XIV.

У межах програми для відвідувачів відкриють раніше недоступні частини комплексу — повну терасу з трьома віялоподібними секціями та Восьмикутні зали, де зберігаються моделі базиліки роботи Антоніо да Сангалло Молодшого і модель купола Мікеланджело, а також експонати з музейного архіву.

Також запрацює система бронювання Smart Pass, яка допоможе регулювати потік відвідувачів і водночас зберігати сакральний характер простору. Крім того, розширять цифрову екосистему базиліки — паломники зможуть ділитися молитвами та особистими історіями онлайн.

Серед інших ініціатив — проєкт Beyond the Visible разом із компанією Eni для постійного структурного моніторингу будівлі та створення нового інституційного шрифту Michelangelus, натхненного почерком Мікеланджело. Його планують включити до пакета Microsoft Office.

За словами кардинала Гамбетті, річниця має стати не лише нагадуванням про історію, а й можливістю оновлення завдяки сучасним технологіям, які дозволяють зберігати святиню без демонтажу та перебудови.

