Маркетплейс інноваційних товарів Алло оголошує про старт продажів нової флагманської серії Xiaomi 17, яку презентували в Іспанії.

Флагманські смартфони Xiaomi 17 та Xiaomi 17 Ultra встановлюють новий стандарт мобільної фотографії, спираючись на понад сторічній досвід Leica у мистецтві зйомки.

Xiaomi та Leica: майбутнє мобільної зйомки

Xiaomi продовжує співпрацю з Leica. Серія Xiaomi 17 забезпечує професійну фотографію завдяки оптичній конструкції UltraPure і багатошаровому покриттю лінз для чистого світла та максимальної деталізації.

Модель Xiaomi 17 Ultra отримала перший у серії 1 сенсор Light Fusion 1050L з підтримкою технології LOFIC HDR та 200 Мп телефотокамеру Leica з системою оптичного зуму з фокусними відстанями 75-100 мм, що розширюється до 400 мм (17.2x).

Xiaomi 17 оснащений сенсором Light Fusion 950, 60-мм телефотокамерою Leica з рухомими лінзами і 50 Мп фронтальною камерою для портретів та макро, а 20x AI Ultra Zoom і 4K-відео 60 кадр/с із Dolby Vision гарантують професійний результат.

Також доступний Xiaomi 17 Ultra Photography Kit з професійними контролерами, поліпшеною ергономікою, додатковим живленням та унікальними режимами.

У 2026 році акцент у флагманській серії зміщено з фото на відео: Xiaomi 17 Ultra підтримує запис 8K-відео (30 кадр/с), 4K з Dolby Vision з частотою до 120 кадр/с на основну та телефотокамери, а також відео у форматі Log до 4K з частотою 120 кадр/с і системою кодування кольорів ACES.

Стиль, перевірений часом: компактність, витонченість та міць

Стиль серії Xiaomi 17 – чіткі лінії та плавні края. Зручна форма із заокругленням корпусу за “золотою дугою” з майже безрамковим дисплеєм забезпечує легке користування смартфоном без перешкод.

Модель Xiaomi 17 – це флагман, який важить лише 191 г за товщини 8,06 мм і має потужну продуктивність, провідні камери та міцну конструкцію з алюмінієвою рамкою і захисним склом Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi 17 Ultra є найлегшою й найтоншою з-поміж усіх моделей Xiaomi Ultra – з вагою 218,4 г і товщиною 8,29 мм, має структуру Xiaomi Guardian для підвищеної міцності та захист від пилу й води за стандартом IP68.

Серія Xiaomi 17: максимальна швидкість

Серія Xiaomi 17 – це потужна продуктивність і провідні технології завдяки мобільній платформі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Потужний ЦП 3 покоління Qualcomm Oryon, ГП Adreno та НП Hexagon забезпечують можливість легко справлятися з інтенсивною фотозйомкою, відеовикликами високої чіткості та продуктивною багатозадачністю.

Обидві моделі отримали революційні батареї Xiaomi Surge з підтримкою стандарту зарядки PPS: Xiaomi 17 Ultra – на 6000 мА·год з підтримкою дротової (90 Вт) та бездротової (50 Вт) гіперзарядки, а Xiaomi 17 — ще більшу, на 6330 мА·год, із підтримкою гіперзарядки на 100 Вт.

Яскраві, чіткі кольори, плавне зображення та оптимізовані витрати енергії забезпечуються завдяки OLED-дисплею зі структурою Xiaomi HyperRGB, піковою яскравістю до 3500 ніт, частотою оновлення LTPO 1–120 Гц, DC-затемненням.

Серія Xiaomi 17 працює на базі Xiaomi HyperOS 3 та інтегрує розширені можливості ШІ, зокрема AI Creativity Assistant для редагування контенту, а також підтримує екосистемні функції Xiaomi HyperConnect.

З 28 лютого до 16 березня 2026 року, купуючи смартфони серії Xiaomi 17 на allo.ua та mi.ua з вигодою до 7 тис. грн, покупці отримують гарантію 24 місяців та інші преміальні пропозиції, про які детальніше зможуть розповісти наші консультанти.

Під час купівлі новинок серії Xiaomi 17 на mi.ua або в Mi Store клієнти отримують у подарунок навушники REDMI Buds 8 Pro.

В Алло доступні всі моделі лінійки (окрім Xiaomi 17 Ultra (16 ГБ + 1 ТБ) – вона є тільки на mi.ua або в Mi Store) у різних кольорах та з різними конфігураціями памʼяті.

Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України. Відкрий Алло – закрий питання.

Фото: Алло

