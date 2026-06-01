Переговорний процес з Росією не зайшов у глухий кут. Робота над досягненням миру триває, хоча значна її частина не є публічною.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час міжнародного форуму Архітектура безпеки.

Мирні переговори з РФ тривають – Буданов

– Стосовно перемовного процесу: я ніколи не казав, що він у глухому куті і продовжую стояти на цій думці. Певні процеси тривають, … вони, скажімо так, не зовсім публічні, – сказав керівник ОП.

Буданов зазначив, що на найвищому рівні у переговорах справді спостерігається певна пауза, проте технічні консультації не припинялися.

Зараз дивляться

За словами очільника Офісу президента, підтвердженням цього є проведення обмінів полоненими.

– Стосовно того, чи хоче Росія миру – не знаю, думаю, що не сильно хоче. А от якщо поставити питання, чи буде вона готова на певні дії в найближчому часі, я думаю, що зараз як ніколи перспективи ці з’явилися. Тому я вірю в цей процес, незважаючи ні на що, – наголосив керівник ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що необхідно знайти дипломатичний шлях і розпочати переговори з РФ до настання наступної зими.

Президент зазначив, що з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. Саме тому, на думку Зеленського, наразі існує “вікно для переговорів”.

Від початку 2026 року Україна та Росія за посередництва США провели кілька раундів переговорів.

Однак після того, як постало питання щодо зустрічі на найвищому рівні, переговорний процес сповільнився.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.