У вівторок, 2 червня, в Україні не будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла – чи будуть введені

– Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго радять перенести енергоємні процеси на денний час – з 11:00 до 15:00.

Водночас у вечірні години, з 18:00 до 22:00, варто обмежити використання потужних електроприладів.

Нагадаємо, станом на ранок 1 червня внаслідок російських дронових та артилерійських ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури були відключення електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях.

У регіонах, де це дозволяла безпекова ситуація, були проведені аварійно-відновлювальні роботи.

Рівень споживання електроенергії залишається типовим для сезону, зазначили в Укренерго.

Станом на 9:30 1 червня він був на рівні попереднього робочого дня, п’ятниці, 29 травня.

