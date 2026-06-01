В Укренерго повідомили, чи будуть відключення світла 2 червня
У вівторок, 2 червня, в Україні не будуть застосовані графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла – чи будуть введені
– Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго радять перенести енергоємні процеси на денний час – з 11:00 до 15:00.
Водночас у вечірні години, з 18:00 до 22:00, варто обмежити використання потужних електроприладів.
Нагадаємо, станом на ранок 1 червня внаслідок російських дронових та артилерійських ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури були відключення електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях.
У регіонах, де це дозволяла безпекова ситуація, були проведені аварійно-відновлювальні роботи.
Рівень споживання електроенергії залишається типовим для сезону, зазначили в Укренерго.
Станом на 9:30 1 червня він був на рівні попереднього робочого дня, п’ятниці, 29 травня.