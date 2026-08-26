Блюменталь обговорить із Маском та Трампом Starlink для України
- Сенатор США Річард Блюменталь за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським планує обговорити з Дональдом Трампом та Ілоном Маском питання використання Starlink для потреб України.
- Окрім роботи супутникового зв'язку, до переліку критично важливих потреб від українського президента увійшли посилення ППО та нові санкції проти РФ.
Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь планує порушити питання використання супутникової системи Starlink для допомоги Україні перед президентом США Дональдом Трампом та підприємцем Ілоном Маском.
Про це він заявив під час пресконференції у Києві.
“Домашнє завдання” від Зеленського та роль Starlink
За словами сенатора, обговорення роботи Starlink є частиною “домашнього завдання”, яке він отримав під час зустрічі від президента України Володимира Зеленського. Блюменталь наголосив, що ця супутникова система є дуже важливою для української оборони.
Американський політик уточнив, що особисто ще не спілкувався з Маском, але шукатиме можливості для такої розмови. Водночас сенатор висловив переконання, що бізнесмен швидше дослухається до позиції президента США.
Серед інших першочергових питань, які Зеленський окреслив для американських партнерів, Блюменталь назвав:
- постачання ракет-перехоплювачів та засобів протиракетної оборони;
- посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.
Минулого тижня Володимир Зеленський підтвердив, що Київ продовжує переговори з Вашингтоном щодо дозволу на використання системи Starlink на території Росії для потреб оборони України.
За даними медіа, раніше президент США Дональд Трамп не підтримав прохання української сторони щодо сприяння в отриманні від Ілона Маска дозволу на застосування Starlink для далекобійних ударів на російській території.