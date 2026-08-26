Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь планує порушити питання використання супутникової системи Starlink для допомоги Україні перед президентом США Дональдом Трампом та підприємцем Ілоном Маском.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві.

“Домашнє завдання” від Зеленського та роль Starlink

За словами сенатора, обговорення роботи Starlink є частиною “домашнього завдання”, яке він отримав під час зустрічі від президента України Володимира Зеленського. Блюменталь наголосив, що ця супутникова система є дуже важливою для української оборони.

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Американський політик уточнив, що особисто ще не спілкувався з Маском, але шукатиме можливості для такої розмови. Водночас сенатор висловив переконання, що бізнесмен швидше дослухається до позиції президента США.

Серед інших першочергових питань, які Зеленський окреслив для американських партнерів, Блюменталь назвав:

постачання ракет-перехоплювачів та засобів протиракетної оборони;

посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

Минулого тижня Володимир Зеленський підтвердив, що Київ продовжує переговори з Вашингтоном щодо дозволу на використання системи Starlink на території Росії для потреб оборони України.

За даними медіа, раніше президент США Дональд Трамп не підтримав прохання української сторони щодо сприяння в отриманні від Ілона Маска дозволу на застосування Starlink для далекобійних ударів на російській території.

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