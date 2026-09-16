Алло відкриває продаж усієї серії REDMI Note 17 – REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17. Нове покоління зроблено за концепцією Built for Years: не максимум характеристик на день покупки, а смартфон, розрахований на кілька років щоденного користування.

Очолює лінійку перший в історії серії Pro Max. Серія REDMI Note вже перетнула позначку 500 млн поставлених смартфонів у світі й продовжує свій головний принцип – робити преміальні можливості доступнішими.

Старт продажу в Україні – 16 вересня 2026 року на маркетплейсі Алло.

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Якість REDMI Titan: захист, перевірений падіннями і водою

REDMI Note 17 Pro Max 5G та REDMI Note 17 Pro 5G стали першими в індустрії смартфонами з 5-зірковою сертифікацією TÜV SÜD.

Особливості захисту моделей лінійки:

падіння – тести з висоти до 3 м на гранітну поверхню;

вода – занурення на глибину 2 м тривалістю до 72 годин, захист IP66/IP68;

екран – скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

У побуті це закриває звичні сценарії: смартфон зісковзнув зі столу, потрапив під дощ, ним користуються мокрими руками або дістають з кишені на ходу. Саме пошкодження корпусу й контакт із водою Xiaomi називає серед головних причин, через які пристрій змінюють раніше, ніж він відпрацює свій ресурс.

Батарея, якої вистачає на три дні

Особливості батареї лінійки:

REDMI Note 17 Pro Max 5G – 9210 мА·год, найбільша батарея з-поміж смартфонів Xiaomi, представлених у Європі. За даними виробника, одного заряду вистачає до трьох днів. Завдяки підтримці гіперзарядки 100 Вт заряджання впродовж 20 хвилин дає запас енергії на повний день, а ще є підтримка реверсивної зарядки до 27 Вт.

REDMI Note 17 Pro 5G – 8340 мА·год і гіперзарядка 67 Вт.

REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 – по 7700 мА·год і турбозарядка 45 Вт.

За результатами внутрішніх тестів Xiaomi, батарея зберігає понад 80% своєї початкової ємності після періоду, еквівалентного понад шести рокам типового користування. Автономність не має помітно просісти вже на другий рік – а це саме той момент, коли смартфон зазвичай починають розглядати на заміну.

1,5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 та AI від Google

Обидві Pro-моделі отримали 6,83-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1,5K і піковою яскравістю до 3500 ніт – зображення залишається читабельним навіть надворі в сонячний день. REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 мають ще більші екрани – 6,99 дюйма.

REDMI Note 17 Pro Max 5G працює на Snapdragon 6 Gen 5: це запас під вимогливі ігри, 4K-контент і активну багатозадачність, плюс підсилення гучності до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G орієнтований на плавну роботу в щоденних завданнях.

Google Gemini та Обвести й знайти із Google доступні в усій серії – знайти інформацію про обʼєкт на екрані можна без переходів між застосунками. Pro Max додатково підтримує Xiaomi HyperAI для робочих і творчих завдань.

Фото і відео: менше налаштувань, більше результату

Камери серії налаштовані на природну передачу повсякденних сюжетів і портретів. REDMI Note 17 Pro Max 5G робить акцент на реалістичних відтінках шкіри, деталях обличчя та кольорах за різного освітлення.

Усі моделі підтримують одночасний запис відео з двох камер, Pro Max — ще й 4K з частотою 30 кадрів/с. Обидві Pro-моделі отримали професійний режим відео, підтримку Live Moment та AI Creativity Assistant: прибрати зайвий обʼєкт чи відблиск або покращити портрет можна в смартфоні без окремих програм.

Pro чи Pro Max: кому яка модель

REDMI Note 17 Pro 5G – універсальний варіант. Посилена конструкція, 8340 мА·год, швидке заряджання та сучасні можливості для щоденних задач. Для тих, кому потрібен надійний смартфон на щодень з оптимальним співвідношенням можливостей і ціни.

REDMI Note 17 Pro Max 5G – модель із максимальною комплектацією у серії. Найбільша батарея, гіперзарядка 100 Вт, Snapdragon 6 Gen 5, Xiaomi HyperAI і розширені можливості для роботи з фото та відео. Варіант для тих, хто багато подорожує, знімає й монтує контент, тримає відкритими навігацію та кілька застосунків одночасно і навантажує смартфон впродовж дня.

Де купити

Уся серія REDMI Note 17 доступна на маркетплейсі Алло з 16 вересня 2026 року – всі чотири моделі в різних кольорах і з різними конфігураціями памʼяті. Акційні ціни стартують від 9 999 грн, максимальна вигода – до 3 000 грн залежно від моделі.

Алло — маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів і електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України. Вибирайте REDMI Note 17 Pro 5G або REDMI Note 17 Pro Max 5G під власний сценарій – і отримайте смартфон, розрахований на роки активного використання.

Фото: Алло

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