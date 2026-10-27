Під ракетним ударом опинився ДТЕУ у Києві: постраждали корпуси та гуртожитки, є поранені
- Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждала інфраструктура одного зі столичних університетів.
- Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко повідомив про наслідки обстрілу та уточнив інформацію щодо постраждалих.
- Керівництво навчального закладу встановлює масштаби пошкоджень, а профільне міністерство координує подальші дії.
Росія атакувала навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету.
Влучання у навчальні корпуси та гуртожитки ДТЕУ
Як повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, унаслідок нічної атаки Росії постраждали навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету.
За попередньою інформацією, поранено 5 студентів та співробітників університету. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Загиблих серед студентів і працівників університету немає. Інформація про загиблих, яка поширювалася вночі, не підтвердилася.
– Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок – ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям Москви немає жодних виправдань, – наголосив Андрій Бутенко.
Наразі керівництво закладу оцінює масштаби пошкоджень і завдані збитки. Профільне міністерство підтримує зв’язок з університетом для надання необхідної допомоги.
Нагадаємо, що у ночі 27 жовтня 2026 року у Києві лунали вибухи, було зафіксовано влучання у Південний міст.
Фото: Андрій Бутенко