Росія атакувала навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету.

Влучання у навчальні корпуси та гуртожитки ДТЕУ

Як повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, унаслідок нічної атаки Росії постраждали навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету.

За попередньою інформацією, поранено 5 студентів та співробітників університету. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

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Загиблих серед студентів і працівників університету немає. Інформація про загиблих, яка поширювалася вночі, не підтвердилася.

– Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок – ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям Москви немає жодних виправдань, – наголосив Андрій Бутенко.

Наразі керівництво закладу оцінює масштаби пошкоджень і завдані збитки. Профільне міністерство підтримує зв’язок з університетом для надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, що у ночі 27 жовтня 2026 року у Києві лунали вибухи, було зафіксовано влучання у Південний міст.

Фото: Андрій Бутенко

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