Jerry Heil повернеться на Євробачення, але без Alyona Alyona: в чому причина
Jerry Heil виступить на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі як запрошена зірка. Співачка вийде на міжнародну сцену без реперки Alyona Alyona, з якою минулого року представляла Україну на пісенному конкурсі.
Jerry Heil виступить на Євробаченні 2025 без Alyona Alyona
Про свою участь в цьогорічному конкурсі співачка повідомила в Instagram. Jerry Heil виступить в інтервал-акті Євробачення 2025.
– Привіт, Європо та Австраліє. Це Jerry Heil з України. Не можу дочекатися зустрічі з вами у Базелі. Бо вгадайте що? Я виступатиму на Євробаченні 2025 цього року, – сказала артистка.
А от реперці Alyona Alyona не надходили пропозиції виступити на Євробаченні 2025. Цю інформацію менеджмент артистки підтвердив виданню Музвар.
Нагадаємо, що Jerry Heil та Alyona Alyona представляли Україну на Євробаченні 2024 з піснею Teresa & Maria. Дует посів на конкурсі в Мальме третє місце.
Цьогоріч, окрім виступу, Jerry Heil також стане речницею України на Євробаченні. Вона оголосить бали нацжурі у гранд-фіналі конкурсу у суботу, 17 травня.
Також відомо, що в Базель поїде Джамала. Однак свою місію на Євробаченні 2025 артистка поки не розкриває.