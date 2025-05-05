Мріяла повернутися додому: РФ зруйнувала будинок бек-вокалістки Ziferblat

Будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat Христини Старикової у Мирнограді на Донеччині постраждав внаслідок російського обстрілу у неділю, 4 травня.

Багатоповерхівка, де артистка провела дитинство і юність, зазнала часткового руйнування від атаки окупантів.

Росіяни поцілили в будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat

Про черговий злочин армії країни-терориста Христина повідомила у своїх сториз, опублікувавши кадри з місця події. На фото – її рідний дім, а на відео – густа хмара чорного диму над розбитою будівлею.

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– А я так мріяла повернутися додому. Мені тяжко навіть прокоментувати це все, – написала співачка.

Христина народилася 2005 року в Донецьку, а зростала в Мирнограді. Після вступу до Київської муніципальної академії музики дівчина переїхала до столиці, але ніколи не забувала про рідну домівку.

Атака сталася під час активної підготовки до Євробачення 2025, на якому Христина виступить у складі гурту Ziferblat як бек-вокалістка.

Раніше вона боролася за право представляти Україну сольно та взяла участь у Національному відборі з авторською піснею Rise. Хоч до фінальної десятки Старикова не потрапила, її голос ми неодмінно почуємо у Базелі, куди вже дістався гурт Ziferblat.

Фото: Христина Старикова

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