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Думала, що фотосесія: учасник гурту Курган & Agregat романтично освідчився коханій

Раміл Насіров освідчився коханій

Учасник гурту Курган & Agregat та актор Раміл Насіров освідчився своїй дівчині Юлії просто на морському узбережжі в Одесі. Пропозиція відбулася у несподіваній і водночас смішній атмосфері.

Раміл Насіров освідчився своїй коханій

Юля розповіла, що Раміл “заманив” її на улюблений пляж під приводом фотосесії на тлі моря. В сториз вона показала детальне розкадрування памʼятного моменту з пропозицією руки та серця.

– Тут я ще вірю, що зараз будем просто фоткатись. Чекаю, поки “зав’яже шнурок”. Тут вже шок, – прокоментувала дівчина.

освідчення Раміла Насірова

Фото: guba_sila/Instagram

Раміл не обмежився ставанням на коліно та коробочкою з каблучкою. Романтичну атмосферу він підкріпив букетом рожевих півоній.

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освідчення Раміла Насірова

Фото: guba_sila/Instagram

– Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого спитати. Ми просто ржали, – резюмувала Юля.

Втім, друзі пари зрозуміли, що вона прийняла пропозицію Раміла. В коментарях підписники вітають закоханих.

  • Льолік і Болік. Хоч би сказали! Вітаю! – відреагувала на новину співачка Даша Астафʼєва.
  • Мої вітання! Чудова новина, – написав головний герой Холостяка 13 Олександр Терен.
  • Вітаю! – доєднався до радісних коментарів комік Василь Байдак. 

Про кохану Раміла Насірова відомо небагато. В її профілі в Instagram вказано, що дівчина працює візажисткою на два міста – Київ та рідний Харків. До слова, Раміл також з Харкова. Разом зі своїм братом-близнюком Амілом він має не лише гурт, а й роботу в кіно. Хлопці зіграли головні ролі у трагікомедії Антоніо Лукіча Люксембург, Люксембург.

Нещодавно про заручини оголосила й донька продюсерки Олени Мозгової Зоя, яка влітку минулого року зробила камінгаут. Її кохану також звати Юлія.

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