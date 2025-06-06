Том Круз встановив рекорд Гіннеса – 16 стрибків з парашутом, що палав

Зірка Голлівуду Том Круз отримав офіційний сертифікат Книги рекордів Гіннеса за виконання 16 стрибків із парашутом, що палав.

Цей трюк актор виконав під час зйомок завершальної сцени фільму Місія нездійсненна: Фінальна розплата. Усі стрибки були частиною кульмінації в літаку та стали чи не найнебезпечнішими за всю франшизу.

Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Парашут Круза підпалювали просто перед стрибком, тож знаменитість кожного разу ризикував життям. У бекстейдж-відео, яке випустила студія Paramount, він пояснив, наскільки важливим було точне виконання трюку.

Зараз дивляться

– Якщо парашут закрутиться під час займання, мене почне обертати, і я згорю. Я маю встигнути вирівнятися і загорітись за десять секунд. Ми діємо з холодною головою та не ризикуємо – це принципове правило, – уточнював Круз перед одним зі стрибків.

Ці сцени стали своєрідним фінальним акордом для Тома Круза у ролі Ітана Ганта, яку він виконував уже 29 років. Під час Каннського кінофестивалю актора запитали, чи справді це його останній фільм у франшизі, однак Круз уникнув прямої відповіді.

– Я просто хочу, щоби глядачі побачили фільм і насолодилися ним. Ми отримали величезне задоволення під час зйомок — це був неймовірний досвід. Усе, що ми робили, привело нас до цього моменту, – зазначив актор.

Фільм Місія нездійсненна: Фінальна розплата вийшов на великі екрани на вікенд Дня пам’яті у США та вже зібрав $360 млн у світовому прокаті. Дебютні касові збори сягнули $200 млн, що стало рекордом серед усіх частин франшизи.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.