Романтична подорож: Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують річницю весілля

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначають 14-ту річницю весілля у Шотландії – країні, де вони вперше зустрілися і закохалися під час навчання в університеті Сент-Ендрюс.

Де Кейт та Вільям святкують річницю

29 квітня герцог і герцогиня Ротсейські, як їх називають у Шотландії, прибули до містечка Тоберморі на острові Малл. Для виходу вони обрали парний лук – блакитні сорочки та піджаки.

У день річниці королівське подружжя зазирнуло до місцевого громадського центру та ярмарку майстрів. Острів Малл – четвертий за величиною в Шотландії, з населенням близько 3 тис. осіб, та відомий своїми туристичними, фермерськими та рибальськими традиціями.

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Пізніше Вільям і Кейт завітають на місцеву ферму-крофт, аби дізнатися більше про сталий підхід до сільського господарства та гостинності на острові.

У середу, 30 квітня, пара вирушить до стародавнього лісу, де зустрінеться з представниками Служби рейнджерів Маллу та Йони. Організація займається охороною природи, захистом біорізноманіття та екологічною освітою. Разом із групою школярів Вільям і Кейт візьмуть участь у заняттях на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що принц та принцеса Уельські обвінчалися 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. У пари троє дітей: 11-річний принц Джордж, принцеса Шарлотта, якій зараз девʼять та принц Луї, що днями відсвяткував свій сьомий день народження.

Ця поїздка стала для Вільяма і Кейт першою спільною появою на публіці за кілька тижнів. Раніше вони взяли паузу у виконанні королівських обов’язків під час великодніх канікул своїх дітей. Великдень сім’я провела у Норфолку разом із батьками Кейт – Керол та Майклом Міддлтонами, пропустивши традиційне богослужіння королівської родини у Віндзорі.

Джерело : People

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