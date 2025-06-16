Жителі Венеції бунтують проти весілля Безоса та Санчес: у чому причина

У Венеції набирає обертів протестна кампанія проти розкішного весілля мільярдера та засновника Amazon Джеффа Безоса з телеведучою Лорен Санчес, яке має відбутися в місті з 24 до 26 червня.

Місцеві жителі та активісти звинувачують владу у продажності та перетворенні культурної спадщини на арену для елітних вечірок, які не приносять користі звичайним венеційцям.

Протести проти весілля Безоса – що відомо

Офіційні деталі весілля тримають у секреті, однак італійська преса вже кілька місяців дізнається все нові й нові подробиці: обіцяють 200 гостей зі світового шоу-бізнесу – серед них Кім Кардаш’ян, Леонардо ДіКапріо, Опра Вінфрі та Іванка Трамп. Говорять і про готелі по €9 тис. за ніч, заброньований флот водних таксі, численні дизайнерські сукні нареченої та загальні витрати в розмірі €9,9 млн.

Зараз дивляться

Однак значна частина жителів сприймає це свято не як привід для гордості, а як символ глибокої кризи міста.

– Це чергова гігантська подія, яка перетворює Венецію на розвагу для багатих, – каже активістка Марта Сотторіва.

Вона разом з однодумцями організовує мітинги, роздає листівки, готує банери з написом No Bezos і проводить зустрічі з мешканцями. Один із протестних жестів – розміщення банера No Bezos на дзвіниці базиліки Сан-Джорджо, на острові, де ймовірно відбудеться церемонія.

За словами Сотторіви, під час подій такого масштабу місто буквально завмирає: деякі райони стають недоступними, наплив туристів збільшується, а звичайні жителі не мають з цього жодного зиску.

Опозиційний депутат міської ради Джованні Андреа Мартіні наголошує, що весілля проходить на тлі гострої житлової кризи: понад тисячу муніципальних квартир залишаються покинутими. Він закликав Безоса зробити пожертву на їхнє відновлення.

Позиці мера Венеції щодо весілля Безоса

Тим часом мер Венеції Луїджі Бруньяро, який і підтвердив весілля пари ще на початку весни, наполягає, що святкування не завдадуть місту шкоди, а критику з боку активістів назвав “ганебною”.

Протестувальники кажуть, що йдеться не просто про те, що люди одружуються, хоча ім’я Безоса викликає у них питання через його зв’язки з Дональдом Трампом та репутацію Amazon щодо умов праці. Активісти наполягають, що головне для них – боротьба за збереження Венеції як живого міста, а не декорації для мільйонерських феєрій.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.