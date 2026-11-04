Увечері 4 листопада українські військові знищили російський безпілотник, який перевозив не лише бойову частину, а й агітаційні листівки з пропагандистськими матеріалами.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

Над Києвом збили БпЛА з агітаційними матеріалами

– Терор тилових міст Неньки доповнюється ще й “психологічною турботою”. Збитий над Україною ввечері 4 листопада Шахед-агітатор ніс на Київ підбурювальний агіт-матеріал, ще й з пасткою кібер-фішингу при переході за QR-кодом, – розповів Бровді.

За його інформацією, безпілотник перехопили неподалік бойових позицій СБС 427 окремого полку безпілотних систем Рарог.

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Під час огляду на борту виявили брикет листівок із російською пропагандою. Дрон також мав бойову частину.

Командувач пояснив, що російська армія намагається застосовувати інформаційно-психологічні операції для впливу на настрої українців і дестабілізації ситуації всередині країни.

Бровді звернув увагу на загрозу, яку може становити QR-код на агітаційних матеріалах. Він попередив, що перехід за ним може спрямовувати на фішинговий сайт, створений для отримання доступу до особистих даних або зараження смартфона шкідливими програмами.

– На фотографіях QR-код навмисно розмито з міркувань безпеки. Якщо знайдете таку листівку, – не скануйте. Високо ймовірно, це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом, – наголосив Мадяр.

Командувач також повідомив, що протягом 1–4 листопада підрозділи Сил безпілотних систем знищили 2 630 російських військових.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.

Загалом противник застосував 310 дронів. Серед них були ударні Шахеди, дрони типу Гербера та імітатори Пародія. 81 із запущених безпілотників був реактивним.

Фото: Роберт “Мадяр” Бровді

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