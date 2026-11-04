Приписне посвідчення — звична назва документа, який раніше отримували юнаки після взяття на військовий облік. Однак правила військового обліку в Україні змінилися.

Факти ICTV розповідають, що таке приписне посвідчення, у скільки років його отримують, де оформити військово-обліковий документ та що для цього потрібно.

Приписне посвідчення: що це

Приписне посвідчення — це побутова назва посвідчення про приписку до призовної дільниці. Раніше його видавали юнакам після взяття на військовий облік призовників. Документ підтверджував, що людина перебуває на відповідному обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Проте зараз назва документа — військово-обліковий документ (ВОД). Його оформлення регулює постанова №559. Вона затверджує порядок створення та видання військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

ВОД підтверджує належність людини до виконання військового обов’язку. Він містить персональні та військово-облікові відомості, за якими можна встановити статус громадянина.

Чи видають приписне посвідчення у 2026 році

У 2026 році замість звичного паперового приписного оформлюють електронний військово-обліковий документ — Резерв ID.

Зміни запровадили після рішення Кабміну від 10 грудня 2025 року. Відтоді військово-облікові документи створюють в електронній формі (за деякими винятками). Основним способом їх отримання став застосунок Резерв+.

Якщо людині потрібен паперовий примірник, вона може завантажити документ у форматі PDF та роздрукувати його самостійно. Також роздруківку надають у ЦНАПі.

Отже, у 2026 році отримати нове приписне посвідчення старого зразка у вигляді окремої паперової книжечки вже не можна. Натомість громадянин отримує електронний військово-обліковий документ.

Чи однаковий військово-обліковий документ для призовників, військовозобов’язаних і резервістів

Для цих трьох категорій громадян передбачена єдина форма військово-облікового документа. Вона затверджена постановою Кабміну №559.

Різниця полягає не у формі документа, а в інформації, яку він містить, зокрема у військово-обліковому статусі людини.

Законодавство визначає три основні категорії громадян:

Призовники — особи, яких взяли на військовий облік призовників.

Військовозобов’язані — громадяни, які перебувають у запасі та можуть залучатися до комплектування військових формувань в особливий період.

Резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві.

Отже, колишнє приписне посвідчення для призовників та військовий квиток для військовозобов’язаних замінив єдиний формат військово-облікового документа.

Приписне посвідчення: коли видається

Військовий облік призовників починається у рік, коли юнакові виповнюється 17 років.

Відповідно до статті 14 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, щороку з 1 січня до 31 липня на військовий облік беруть громадян чоловічої статі, яким у відповідному році виповнюється 17 років.

У Міноборони розповіли, що у 2026 році на облік мали стати юнаки 2009 року народження. При цьому не потрібно було чекати саме дня народження, адже важливо, щоб 17 років виповнилося протягом календарного року.

Після взяття на облік у Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів з’являється відповідний статус. У застосунку Резерв+ він відображається як Призовник.

Приписне посвідчення: як отримати у 2026 році

Оскільки тепер використовується електронний військово-обліковий документ, процедура його отримання відрізняється від тієї, яка діяла раніше.

Для 17-річних юнаків передбачено два способи взяття на військовий облік: через застосунок Резерв+ та безпосередньо у ТЦК.

У 2026 році юнаки 2009 року народження могли стати на військовий облік онлайн до 31 липня включно.

Для цього потрібно:

Встановити або оновити застосунок Резерв+. Авторизуватися через BankID. Обрати послугу Стати на облік . Перевірити персональні дані. Підтвердити запит і дочекатися його опрацювання.

Після успішної реєстрації в застосунку з’являється Резерв ID зі статусом Призовник.

Якщо юнак не став на військовий облік до 31 липня, до досягнення 18 років йому потрібно особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Там перевірять необхідні відомості та внесуть інформацію до військового реєстру.

Що потрібно для отримання приписного посвідчення

Під час первинного взяття на військовий облік через ТЦК та СП необхідно надати документи, передбачені наказом Міноборони №510.

До переліку входять:

паспорт громадянина України;

витяг із реєстру територіальної громади про місце проживання;

довідка внутрішньо переміщеної особи (для ВПО);

свідоцтво про народження;

документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

документ про освіту;

довідка з місця навчання або роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 × 45 мм.

Цей перелік застосовують у разі відсутності технічної можливості електронного обміну даними між державними реєстрами. Тому не в кожному випадку потрібно самостійно збирати всі зазначені документи.

Де отримати приписне посвідчення

У 2026 році військово-обліковий документ можна отримати в електронному вигляді через Резерв+.

Якщо потрібна його паперова копія, є два варіанти:

завантажити PDF-файл із застосунку Резерв+ та самостійно роздрукувати;

звернутися до ЦНАПу, де нададуть роздруківку електронного документа.

Також сформувати військово-обліковий документ можна через портал Дія. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, знайти послугу Військово-обліковий документ, перевірити інформацію та підписати заяву.

Послуга безоплатна. За інформацією Дії, документ формується автоматично протягом 10 хвилин за умови, що відомості про людину є в реєстрі.

Чи потрібно проходити ВЛК для отримання приписного

Під час первинного взяття на військовий облік у 17 років проходити військово-лікарську комісію не потрібно. Це підтвердило Міністерство оборони України. Постановка на облік відбувається без обов’язку проходження або направлення на ВЛК.

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