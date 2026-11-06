У п’ятницю, 6 листопада, російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді. Через пошкодження енергооб’єкта ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві.

Про це повідомили начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака на енергооб’єкт на Жтиомирщині: які наслідки

За інформацією Бунечка, на місці атаки працюють ремонтні бригади. Фахівці встановлюють масштаби пошкодження обладнання та визначають необхідні заходи для відновлення енергопостачання.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки в Житомирській громаді погіршилася ситуація з електроенергією та водопостачанням у Києві.

– У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва, – зазначив столичний мер.

За його словами, на станціях, де є така можливість Киівводоканал перемикає живлення на генератори.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Кличко заявив, що столична влада з весни працює над заходами для забезпечення життєдіяльності Києва.

Однак через високу інтенсивність обстрілів столиці та відсутність прикриття ключових об’єктів системами ППО під загрозою опинилися їхнє відновлення, стабільна робота і саме існування.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація з електропостачанням склалася в Києві.

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