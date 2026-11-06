Російські війська готують нову масовану атаку на енергетичну та транспортну інфраструктуру України. Удар може відбутися найближчим часом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 листопада.

Зеленський попередив про новий удар РФ

– Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар – по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто, – заявив президент у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що для посилення протиповітряної оборони Україні необхідні перехоплювачі для систем Patriot. Він наголосив на важливості кожної домовленості та своєчасного постачання озброєння.

Зараз дивляться

– І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім. Будь ласка, бережіть себе, враховуючи загрозу ракет, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підсумував результати низки дипломатичних візитів і міжнародних зустрічей, що відбулися протягом останніх днів.

Україна отримала нові пакети військової та енергетичної допомоги від європейських партнерів і заручилася підтримкою країн Латинської Америки.

Іспанія сформувала новий оборонний пакет на суму €437 млн. Він призначений для посилення українських військових на передовій.

Німеччина готує спеціальний зимовий пакет допомоги, який має підтримати стійкість України, зокрема її енергетичного сектору.

Продовжується робота над прискоренням постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, комплексів IRIS-T і додаткового обладнання для винищувачів F-16.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.