У суботу, 16 травня, в Україні святкують День науки, а кияни відзначають оригінальне локальне свято День сусіда.

У свтовому календарі на цю дату припадають Міжнародний день хлопчиків, Всесвітній день скрипки, Міжнародний день мирного співіснування, Всесвітній день скандинавської ходьби, Міжнародний день світла, Всесвітній день спортивного орієнтування та День свободи культури.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Феодора Освяченого. Детальніше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 16 травня 2026 року

Віряни сьогодні згадують преподобного Феодора Освяченого. Він народився близько 316 року в Єгипті у заможній християнській родині.

Феодора прозвали “освяченим”, тому що він першим у своїй обителі отримав чин священика. Він був учнем преподобного Пахомія Великого, прославився святістю життя і щедрим даром чудотворення. Помер Феодор у 368 році.

Який сьогодні, 16 травня 2026 року, день в Україні

У третю суботу травня в Україні традиційно відзначають День науки – професійне свято, започатковане президентським указом у 1997 році. Цей день покликаний вшанувати науковців, їхню наполегливу працю та внесок у розвиток держави.

У Києві на цю дату припадає День сусіда – молоде міське свято, яке було започатковане мером столиці Віталієм Кличком у 2018 році. Його мета – зміцнити добросусідські зв’язки, згуртувати громади та створити більше дружньої взаємодії між мешканцями.

У цей день кияни можуть організувати сусідські зустрічі, пікніки, допомогти тим, хто потребує підтримки, або просто пригостити сусіда власною випічкою.

Хто святкує день ангела 16 травня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Георгій, Олександр, Феодор.

Що не можна робити 16 травня 2026 року

Сьогодні не можна лінуватися та відкладати важливу роботу. Згідно з народними прикметами, цього дня не варто пити алкоголь, інакше почнуться проблеми зі здоров’ям.

Заборонено сваритися з близькими і сперечатися через дрібниці, бо стосунки зіпсуються надовго. Також 16 травня не можна бажати людям поганого – все повернеться бумерангом.

Що можна робити сьогодні

У народі 16 травня прозвали Житником. Цього дня зазвичай сіяли овес, пшеницю і жито, а будь-яку роботу на городі чи в полі починали з молитви до преподобного Феодора.

Щоб привернути в дім добробут, цього дня радять поставити на стіл кашу – пшеничну, гречану або ячмінну.

Народні прикмети на 16 травня 2026 року

Зацвіла горобина – чекайте на потепління.

Гримить – до гарного врожаю зерна.

Бджоли літають далеко від вулика – до теплої погоди найближчими днями.

День ясний, але квіти не розкрилися – скоро буде негода.

На вільсі багато шишок – до врожаю ячменю.

