Помер Пол Маріо Дей – перший вокаліст культового гурту Iron Maiden
Помер Пол Маріо Дей, що був першим вокалістом гурту Iron Maiden та одним із символів нової хвилі британського гевіметалу. Йому було 69 років.
Помер Пол Маріо Дей – що відомо
Музикант тривалий час хворів на рак і останні роки провів під наглядом у хоспісі в Австралії. У нього залишилася дружина Сесілі.
Про смерть артиста повідомили учасники гурту More, з яким він працював у 1980-х. Співчуття також висловили колишні колеги з Iron Maiden.
– Ми глибоко засмучені звісткою про смерть Пола Маріо Дея, першого вокаліста Iron Maiden у 1975 році. Пол був чудовою людиною і добрим другом. Наші думки з його родиною та близькими, – йдеться в заяві рокерів.
У дописі гурту More Дея назвали “доброю та шанованою постаттю британської рок-музики”.
Чому Пол Маріо Дей пішов з Iron Maiden
Пол Маріо Дей приєднався до Iron Maiden наприкінці 1975 року – його запросив басист Стів Гарріс.
У складі гурту він виступав менш ніж рік, але встиг узяти участь у першому концерті Iron Maiden 1 травня 1976-го в районі Поплар у Лондоні. Після цього гурт мав резиденцію в пабі у Стретфорді.
Втім, уже за 10 місяців Дея звільнили через нібито брак сценічної енергії та харизми. У 2019 році музикант згадував, що погоджувався з критикою, але не знав, як себе змінити.
Після Iron Maiden він створив гурт More, який виступив на фестивалі Monsters of Rock у Донінгтоні й розігрівав Iron Maiden під час туру Killers у 1981 році.
Згодом Дей співав у гуртах Wildfire та оновленому складі Sweet. Гітарист Sweet Енді Скотт згадував, що “після прослуховування Пола вони більше нікого не шукали”.
Упродовж життя Дей залишався активним музикантом. Він продовжував займатися музикою і після свого переїзду до Австралії.