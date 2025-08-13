На 20 тис. грн важко прожити: Могилевська відповіла, яку суму витрачає на місяць

Наталія Могилевська зізналася, яку суму витрачає на життя щомісяця. Співачка з’явилася у новому відео блогерки Ангеліни Пичик, яка запитує у перехожих, скільки грошей потрібно для комфортного життя у Києві.

Могилевська про витрати

Артистка зазначила, що на базові потреби витрачає близько 30-40 тис. грн на місяць, однак на бізнес їй потрібно значно більше коштів.

Також Могилевська пригадала, як майже три роки жила в Ашрамі в Індії на $100-150 на місяць. За словами співачки, це був один з найкращих періодів в її житті, адже тоді вона почувалася по-справжньому щасливою.

– На 20 тис. грн (в Києві, – Ред.) важко прожити. На 30-40 тис. на місяць вже нормально. У своєму житті я витрачала різні гроші на місяць. Я жила в Ашрамі в Індії майже три роки безвилазно, де на життя витрачала $100-150 на місяць. Це було моє найкраще життя, я була найщасливішою. На мої базові потреби зараз, думаю, що ті 30-40 тис. я витрачаю, а на потреби бізнесу там величезні суми, – поділилася Могилевська.

Зазначимо, що Наталія Могилевська живе у заміському будинку під Києвом разом зі своїм коханим Валентином і доньками Мішель та Софією.

Артистка познайомилася з обранцем на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згодом у них розпочалися стосунки, і пара ухвалила рішення удочерити двох дівчаток.

