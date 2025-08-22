Ведучі телемарафону Єдині новини знялися у зворушливому ролику до Дня Незалежності

Ведучі національного телемарафону Єдині новини знялися у щемливому ролику до Дня Незалежності, в якому декламували вірш, присвячений головному дню України.

Ведучі зачитали вірш до Дня Незалежності

До зйомок долучилися: Святослав Гринчук (ТСН 1+1), Наталія Островська (ТСН 1+1), Вікторія Малосвітна (телеканал Ми – Україна), Олександр Васильченко (телеканал Інтер), В’ячеслав Цимбалюк (Факти ICTV), Ганна Гомонай (телеканал Рада), Богдан Машай (телеканал Ми – Україна), Анна Каменєва (телеканал Інтер), Анастасія Мазур (Факти ICTV), Ольга Бутко (телеканал Рада).

– Ми ридаємо разом, радіємо разом і мріємо. І тому кожен день в Україні — День нашої єдності, – йдеться у відео.

Нагадаємо, з нагоди Дня Прапора та Дня Незалежності редакції телемарафону Єдині новини підготували спецефіри.

23 та 24 серпня на глядачів очікують виїзні студії, ексклюзивні інтерв’ю, спецрепортажі, історії українців: військових, залізничників, медиків – усіх, хто вже 11 років боронить Україну від ворога.

А телеканал ICTV2 запрошує відзначити День Незалежності переглядом патріотичних стрічок і програм. Глядачам покажуть документальний фільм Ми були рекрутами, телеконцерт гумористичного Дизель Шоу та масштабний історичний блокбастер Захар Беркут.

