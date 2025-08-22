День Незалежності на ICTV2: що покаже телеканал 24 серпня

24 серпня ICTV2 запрошує глядачів відзначити головне свято країни разом. До Дня Незалежності телеканал приготував патріотичні стрічки і програми.

Глядачам покажуть документальний фільм Ми були рекрутами, телеконцерт гумористичного Дизель Шоу та масштабний історичний блокбастер Захар Беркут.

У День Незалежності пропонуємо вшанувати і подякувати нашим захисникам і захисницям, пригадати сторінки героїчного минулого українського народу, а також зарядитися непереможним гумором.

День Незалежності на ICTV2

Цьогоріч Україна відзначає 34-річницю Дня Незалежності, чотири останніх роки з яких наша країна бореться за свою свободу, автентичність, право бути вільними на своїй землі. Ми дякуємо нашим воїнам, які дають можливість жити і працювати, разом наближаючи перемогу.

Впродовж усього тижня канал транслюватиме українські фільми: з 19 по 23 серпня глядачі зможуть подивитися стрічки Носоріг, Люксембург, Люксембург, Я працюю на цвинтарі та масштабний блокбастер Довбуш.

Ранковий ефір 24 серпня відкриває фільм-мок’юментарі Ми були рекрутами: дивіться о 7:00.

Спільний проєкт Любомира Левицького та 3-ї ОШБр поєднує документальні і художні епізоди, а в головних ролях виступають реальні воїни, справжні легендарні особистості Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. 19-річний новобранець з позивним Журналіст спілкується з досвідченими бійцями, які розповідають про свій шлях воїна і людини.

Настрій підіймає гумор! О 17:00 на глядачів чекає телеконцерт найрейтинговішого гумористичного шоу країни Дизель Шоу. У святковій програмі – комічні номери про життя українців, а також – гостроактуальне: гротескні сюжети про сучасних політиків, висміювання наших ворогів і їхніх загарбницьких апетитів.

Як завше, буде багато вибухового гумору, теплих іронічних номерів, улюблені актори співатимуть і танцюватимуть, з’являться у геть несподіваних образах і жартуватимуть про все.

Історична велич у прайм-таймі. Визначний день завершить героїчний блокбастер Захар Беркут о 22:00 режисера Ахтема Сеітаблаєва у співпраці з Джоном Віном. Знятий за мотивами однойменної повісті Івана Франка, фільм став справжнім символом незламності українського духу.

В центрі сюжету – героїчна боротьба мешканців карпатського селища проти монгольської навали. Старійшина громади Захар Беркут пропонує свій план, який назавжди зупинить ворожу навалу.

У фільмі знялися західні і українські актори: Роберт Патрік, Томмі Фленагана, Поппі Дрейтон, Алекс МакНіколл, а також Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Олег Волощенко, Аліна Коваленко, Олег Стефан, Марин Кошкіна та ін.

Проведіть День Незалежності за переглядом стрічок і програм ICTV2 серед своїх.

