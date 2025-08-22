Номінант на Оскар: ICTV2 покаже фільм Порцелянова війна до Дня Незалежності

25 серпня на телеканалі ICTV2 відбудеться показ документального фільму Порцелянова війна, створеного у копродукції України та Австралії.

Стрічку, що стала номінантом на найпрестижнішу кінопремію Оскар у 2025 році, вперше покажуть на українському телебаченні о 22:00.

Порцелянова війна на ICTV2

ICTV2 незмінно продовжує місію з популяризації української художнього та документального кіно. Порцелянова війна стане частиною великої серії українських фільмів, які ICTV2 покаже до Дня Незалежності.

Зараз дивляться

Ця захоплива, метафорична й водночас дуже близька українцям історія розповідає про трьох харківських митців. Після початку повномасштабного вторгнення вони вирішують залишитися в місті під постійними обстрілами та продовжують створювати крихкі порцелянові фігурки, несучи культуру попри смерть і розруху навколо.

– Ми не очікували, що наш світ виявиться крихкішим за порцелянові фігурки українських митців. Натомість їхні творіння, що несуть у собі світло та надію на гідне майбутнє, дуже схожі з усіма нами — вони унікальні і мають у собі силу змін. Для нас важливо показати цей фільм, щоб вчергове ствердити — українці незламні, і най ніхто навіть не пробує похитнути нас, – коментує директорка каналів ICTV та ICTV2, очільниця StarLight Doc Анастасія Штейнгауз.

Над фільмом працювала міжнародна команда на чолі з українським митцем Славою Леонтьєвим та американським режисером Бренданом Белломо. Їхня робота — це не просто ще одна воєнна хроніка. Вона нагадує світові, що українці — це нація з власною культурою, яка завжди існувала попри терор, заборони та підміну понять з боку вікового російського гніту.

Фільм Порцелянова війна вже здобув перемогу на одному з найвідоміших кінофестивалів світу — Санденс, а його режисер отримав премію Гільдії режисерів Америки.

Високо оцінена світовою кіноспільнотою, Порцелянова війна залишається актуальною для глядачів у всьому світі, а насамперед — для українців як нагадування: ми творимо, живемо і будемо жити.

Нагадаємо, що 23 серпня ICTV2 покаже наймасштабнішу українську стрічку Довбуш з Сергієм Стрельниковим у головній ролі.

А в День Незалежності України, 24 серпня, дивіться фільм за мотивами твору Івана Франка Захар Беркут о 22:00 та відзначайте головне свято країни серед своїх на ICTV2.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.