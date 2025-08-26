Тейлор Свифт объявила о помолвке со звездой американского футбола
Американская певица и актриса Тейлор Свифт впервые выйдет замуж. Она обручилась со звездой американского футбола Трэвисом Келси.
Помолвка Тейлор Свифт с Трэвисом Келси
В Instagram Тейлор Свифт поделилась радостной новостью, показав трогательный момент, когда ее избранник опустился на одно колено.
— Ваш учитель английского и учитель физкультуры собираются пожениться, — говорится в посте.
Также Свифт продемонстрировала кольцо, которое ей подарил жених, когда предлагал руку и сердце.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Президент США Дональд Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой.
— Я желаю им большого успеха. Я считаю, что он — замечательный игрок и хороший человек, а она — необыкновенная личность. Я желаю им большого успеха, — отметил Трамп.
Отношения 35-летней Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси активно обсуждались с момента их первого публичного появления в октябре 2023 года. Инициатором знакомства был сам Келси.
Он рассказал, что попытался передать Свифт свой номер телефона через браслет во время ее выступления на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити, где он играет за команду Chiefs, но не успел этого сделать.
После неудачной попытки он обратился за помощью к близким к певице людям, включая ее семью, чтобы привлечь внимание звезды. В конце концов Тейлор связалась с ним напрямую, и вскоре они встретились в Нью-Йорке.