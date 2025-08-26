Американський актор і співак Вілл Сміт нарвався на критику після публікації відео зі свого літнього туру Based on a True Story у Великій Британії. Артиста звинувачують у використанні штучного інтелекту для створення натовпу шанувальників.

Вілл Сміт у центрі скандалу через ШІ

Напередодні концертів в Instagram та на YouTube-каналі артиста з’явилося відео з підписом: Моя улюблена частина туру — це можливість побачити вас усіх зблизька. Дякую, що теж прийшли подивитися на мене.

Ролик привернув увагу користувачів, адже в ньому помітили ознаки використання штучного інтелекту. На деяких кадрах обличчя глядачів розмиті або спотворені, а на руках у них подекуди було шість пальців.

Зараз дивляться

У коментарях користувачі розкритикували Вілла Сміта через використання штучного інтелекту. Дехто вказав на недоречність кадру, де чоловік тримає плакат, на якому зазначено, що артист допоміг йому впоратися із онкологією.

Сміта закликали видалити відео. Сам артист інцидент поки не коментував, ролик залишається доступний в його соцмережах.

Половина відеоматеріалу створена за допомогою штучного інтелекту.

Чому в натовпі є люди, що створені штучним інтелектом? Це бентежить.

Видаліть це відео. Ця фі*ня зі штучним інтелектом неприйнятна.

Це дуже неповажно по відношенню до реальних людей, які пережили рак. Будь ласка, видаліть це.

У тебе ж насправді був концерт. Навіщо використовувати ШІ?

Таке використання штучного інтелекту є безумним і сумним.

Це аж смішно. Призупиніть відео і ви побачите, що довжина пальців нерівномірна, а мобільні телефони викривляються в долонях.

Натовп штучного інтелекту? Це насправді дуже бентежить, – йдеться у коментарях.

Джерело : Independent

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.