Meta витрачає мільярди на ШІ: Цукерберг заявив, що суперінтелект уже на горизонті

Компанія Meta продовжує масово інвестувати в розвиток штучного інтелекту.

У другому кварталі 2025 року корпорація витратила $27 млрд на цей напрям. З них понад $17 млрд – на інфраструктуру та технології.

Загальні витрати за рік можуть сягнути $118 млрд, з яких до $72 млрд – капітальні інвестиції. І все це заради досягнення нової мети – створення суперінтелекту.

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Марк Цукерберг про суперінтелект

Гендиректор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta вже спостерігає, як її ШІ-системи починають самостійно вдосконалюватися.

– Поки що прогрес повільний, але він очевидний. Створення суперінтелекту вже в полі зору, – написав він у службовій записці напередодні публікації квартального звіту.

Цукерберг не уточнив, що саме має на увазі під суперінтелектом, але попередив, що такі розробки несуть нові ризики. Компанія, за його словами, буде обережною в тому, що робити публічним, а що ні.

Meta бачить свою місію в тому, щоб зробити потужний ШІ доступним кожному. На відміну від інших компаній, які зосереджені на автоматизації роботи, Meta хоче створити інструмент, що посилить можливості людей.

Чи окупаються витрати Meta на ШІ

Фінансові результати компанії підтверджують, що ставка на ШІ поки що виправдана. У другому кварталі Meta отримала $47,5 млрд доходу та $7,14 прибутку на акцію – значно більше, ніж прогнозували аналітики. Це спричинило зростання акцій на 10%.

Водночас експерти нагадують про очікування інвесторів, які прагнуть, щоби всі ці мільярдні вкладення врешті принесли відчутну віддачу.

– Meta продовжує заробляти завдяки ШІ в рекламному бізнесі, але витрати на амбітні цілі типу суперінтелекту викликають дедалі більше запитань, – зазначила аналітикиня Emarketer Мінда Смайлі.

Тим часом компанія оновила прогноз на третій квартал – Meta очікує отримати від $47,5 до $50,5 млрд доходу. У фокусі залишаються розвиток ШІ, розширення дата-центрів і залучення найкращих фахівців.

Джерело : The Guardian

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