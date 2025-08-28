Український Оскарівський Комітет обрав документальну стрічку Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки офіційним претендентом від України на 98-й премії Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Фільм Чернова подали на Оскар 2026 від України

У комітеті наголосили, що це “безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір”, який показує російсько-українську війну через людський досвід – виснажливий, але сповнений гідності.

– Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя, – переконані представники комітету.

Мстислав Чернов подякував за довіру та зазначив, що для його команди почесно знову представляти Україну на Оскарі.

Зараз дивляться

– Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним, – прокоментував результати відбору режисер.

Про що фільм 2000 метрів до Андріївки

Стрічка від творців оскароносної документалки 20 днів у Маріуполі зосереджена на українських військових, які пробиваються через укріплений ліс, виконуючи завдання зі звільнення села Андріївка на Донеччині.

У картині поєднано кадри авторської зйомки, відео з бодікамер та особисті роздуми бійців.

Світова прем’єра фільму 2000 метрів до Андріївки відбулася на фестивалі Sundance у січні 2025 року, де Чернов отримав нагороду за найкращу режисуру.

В Україні фільм показали на Docudays UA, де він переміг одразу в трьох номінаціях. У широкий прокат стрічка вийшла 28 серпня.

Нагадаємо, що 98-ма церемонія Оскар запланована на 15 березня 2026 року. 16 грудня 2025 року оголосять шортліст із 15 фільмів у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Вже 22 січня 2026 року стануть відомі п’ять номінантів на премію.

Читайте також
Від Ірландії за Оскар побореться українськомовна стрічка, знята під Одесою
Ірландія висунула на Оскар фільм про санаторій під Одесою

Пов'язані теми:

Оскар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.