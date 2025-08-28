Український Оскарівський Комітет обрав документальну стрічку Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки офіційним претендентом від України на 98-й премії Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Фільм Чернова подали на Оскар 2026 від України

У комітеті наголосили, що це “безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір”, який показує російсько-українську війну через людський досвід – виснажливий, але сповнений гідності.

– Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя, – переконані представники комітету.

Мстислав Чернов подякував за довіру та зазначив, що для його команди почесно знову представляти Україну на Оскарі.

– Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним, – прокоментував результати відбору режисер.

Про що фільм 2000 метрів до Андріївки

Стрічка від творців оскароносної документалки 20 днів у Маріуполі зосереджена на українських військових, які пробиваються через укріплений ліс, виконуючи завдання зі звільнення села Андріївка на Донеччині.

У картині поєднано кадри авторської зйомки, відео з бодікамер та особисті роздуми бійців.

Світова прем’єра фільму 2000 метрів до Андріївки відбулася на фестивалі Sundance у січні 2025 року, де Чернов отримав нагороду за найкращу режисуру.

В Україні фільм показали на Docudays UA, де він переміг одразу в трьох номінаціях. У широкий прокат стрічка вийшла 28 серпня.

Нагадаємо, що 98-ма церемонія Оскар запланована на 15 березня 2026 року. 16 грудня 2025 року оголосять шортліст із 15 фільмів у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Вже 22 січня 2026 року стануть відомі п’ять номінантів на премію.

