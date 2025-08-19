Від Ірландії за Оскар побореться українськомовна стрічка, знята під Одесою
- Ірландія висунула українськомовний фільм Санаторій у категорії Найкращий міжнародний фільм на Оскар-2026.
- Режисер стрічки – ірландець Ґар О’Рурк, оператор – українець Денис Мельник.
- Фільм показує життя санаторію Куяльник біля Одеси під час війни.
Ірландія офіційно висунула українськомовну документальну стрічку Санаторій (Sanatorium) на премію Оскар у категорії Найкращий міжнародний фільм.
Картину знімали в Україні, у співпраці з ірландськими та українськими кінематографістами, повідомляє галузевий ресурс IFTN.
Про що фільм Санаторій
Фільм розповідає про санаторій Куяльник біля Одеси, де, попри війну, продовжують відпочивати й лікуватися люди.
Персонал намагається створити атмосферу турботи та розваг, а відвідувачі шукають у цьому місці сили для відновлення. Особливістю є використання цілющих чорних грязей, яким приписують лікувальні властивості.
Режисером стрічки став ірландець Ґар О’Рурк, оператором – українець Денис Мельник. Її світова прем’єра відбулася навесні 2025 року на фестивалі CPH:DOX у Копенгагені.
Здобутки фільму Санаторій
Картину також показали у Швейцарії, Шотландії, Австралії, на DocuDays UA та в Ірландії. На регіональному фестивалі Galway Film Fleadh стрічка отримала нагороду у категорії Найкращий ірландський документальний фільм.
На думку голови Ірландської академії кіно та телебачення Ейн Морарті, Санаторій являє собою “надзвичайно цікаву й візуально потужну роботу”.
Режисер Ґар О’Рурк додав, що у фільмі “прагнув показати силу зцілення, стійкість спільноти й передусім – дух українського народу в часи випробувань”.
Шортліст Оскара в категорії Міжнародний фільм оголосять 16 грудня 2025 року, остаточних номінантів – 22 січня 2026-го. Церемонія вручення відбудеться в Лос-Анджелесі 15 березня 2026 року.
До слова, Україна у середині липня також розпочала відбір фільмів на Оскар-2026. Заявки приймали до 3 серпня, тож тепер комітету належить обрати представника від нашої країни.
Фото: скриншот з трейлеру