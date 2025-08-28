Внаслідок російської масованої атаки на Київ 28 серпня пошкоджень зазнала головна локація детективу ICTV2 Розтин покаже. Через руйнування зйомки проєкту призупинено на деякий час.

Локація серіалу Розтин покаже зазнала руйнувань

– Сьогодні вороги атакували місце, яке ми вважали своїм домом. Одна з головних будівель, добре знайома глядачам з перших сезонів детективу Розтин покаже, зазнала значних руйнацій. Зараз саме в цій локації у нас йдуть зйомки 5-го сезону Розтину, і через пошкодження ми не можемо працювати далі.

Знадобиться декілька днів, щоб оцінити масштаби руйнувань, все прибрати і відновити знімальний процес. Ця терористична атака – напад на українську культуру, але ми не здаємося, – каже продюсерка Mamas Film Production Марина Квасова.

Цю споруду добре знають глядачі: тут розташовані прозекторська, кабінет шефа бюро, де за сюжетом часто збирається вся команда експертів.

У серіалі часто показують фасад будівлі і відомий глядачам кавовий фургон, де слідчі і експерти п’ють каву й обговорюють плани. Серйозних пошкоджень зазнали кабінет шефа, коридор, хол бюро і мури будівлі.

Знімальна група детективу Розтин покаже вже зазнавала ворожих атак з боку Росії. 8 липня 2024 року група працювала на локації, розташованій між метро Лук’янівська і дитячою лікарнею Охматдит. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, працівники майданчику швидко зібрали речі і вирушили у бомбосховище.

І коли люди були в безпеці, почався сильний обстріл. Знімальна група тоді не постраждала, але в той день сталася жахлива і масштабна атака на дитячу лікарню Охматдит.

Нагадаємо, з початку літа тривають зйомки нового 5 сезону детективу Розтин покаже. Серіал розповідає про роботу медично-експертного бюро, де злочини розслідує судмедекспертка Яна Гончар і слідчий Олег Гончар, а також їхні колеги. Дії відбуваються в сучасній Україні: як і українці, герої чують тривоги, ховаються від атак і допомагають нашим військовим.

Фото: ICTV2, Mamas Film Production

