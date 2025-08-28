Росіяни пошкодили локацію серіалу Розтин покаже: зйомки призупинено
Внаслідок російської масованої атаки на Київ 28 серпня пошкоджень зазнала головна локація детективу ICTV2 Розтин покаже. Через руйнування зйомки проєкту призупинено на деякий час.
Локація серіалу Розтин покаже зазнала руйнувань
– Сьогодні вороги атакували місце, яке ми вважали своїм домом. Одна з головних будівель, добре знайома глядачам з перших сезонів детективу Розтин покаже, зазнала значних руйнацій. Зараз саме в цій локації у нас йдуть зйомки 5-го сезону Розтину, і через пошкодження ми не можемо працювати далі.
Знадобиться декілька днів, щоб оцінити масштаби руйнувань, все прибрати і відновити знімальний процес. Ця терористична атака – напад на українську культуру, але ми не здаємося, – каже продюсерка Mamas Film Production Марина Квасова.
Цю споруду добре знають глядачі: тут розташовані прозекторська, кабінет шефа бюро, де за сюжетом часто збирається вся команда експертів.
У серіалі часто показують фасад будівлі і відомий глядачам кавовий фургон, де слідчі і експерти п’ють каву й обговорюють плани. Серйозних пошкоджень зазнали кабінет шефа, коридор, хол бюро і мури будівлі.
Знімальна група детективу Розтин покаже вже зазнавала ворожих атак з боку Росії. 8 липня 2024 року група працювала на локації, розташованій між метро Лук’янівська і дитячою лікарнею Охматдит. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, працівники майданчику швидко зібрали речі і вирушили у бомбосховище.
І коли люди були в безпеці, почався сильний обстріл. Знімальна група тоді не постраждала, але в той день сталася жахлива і масштабна атака на дитячу лікарню Охматдит.
Нагадаємо, з початку літа тривають зйомки нового 5 сезону детективу Розтин покаже. Серіал розповідає про роботу медично-експертного бюро, де злочини розслідує судмедекспертка Яна Гончар і слідчий Олег Гончар, а також їхні колеги. Дії відбуваються в сучасній Україні: як і українці, герої чують тривоги, ховаються від атак і допомагають нашим військовим.
Фото: ICTV2, Mamas Film Production