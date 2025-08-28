Масований обстріл України: основний удар – по Києву, кількість жертв зростає

Під час масованого обстрілу України у ніч з 27 на 28 серпня країна-агресор використала майже 600 дронів та понад три десятки ракет повітряного та наземного базування – крилаті Х-101, балістичні Іскандер-М/KN-23 та аеробалістичні Кинджали.

Загалом йдеться про 629 засобів повітряного нападу, з яких 589 збито або подавлено силами ППО.

Проте, на жаль, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 13 локаціях та падіння уламків збитих цілей на 26 локаціях, внаслідок чого багато жертв та поранених. Під основним ударом був Київ.

Детальніше про обстріл України сьогодні, 28 серпня — у матеріалі на Фактах ICTV.

Обстріл Києва 28 серпня: наслідки комбінованої атаки

Перші вибухи у Києві прогриміли ще напередодні вечері – РФ запустила у бік столиці ударні дрони та балістику. Згодом додалися ще й крилаті ракети. Атака тривала до самого ранку.

Зафіксовано влучання у понад 20 локаціях – це багатоповерхівки, нежитлові будівлі, заклади освіти та транспортна інфраструктура у семи районах Києва.

Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок прямого влучання частково зруйновано п’ятиповерхівку, рятувальники шукають людей під завалами.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 14 (серед них троє дітей – 2, 17 та 14 років), постраждалих – 38 (щонайменше пʼятеро дітей від 7 до 17 років). Близько 10 людей вважаються зниклими безвісти.

29 серпня у Києві – День жалоби за загиблими через російську атаку.

Масована атака на Київщину

Понад 12 годин ворог атакував Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою.

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок, постраждав 33-річний чоловік. З різаними ранами грудної клітини та правої гомілки його госпіталізували до місцевої лікарні.

Крім того, у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.

За уточненною інформацією мера Броварів Ігоря Сапожка, у селі Требухів пошкоджено близько 5 приватних садиб та господарських споруд.

Удар по Словʼянську Іскандерами

Близько третьої години ночі у Словʼянську Донецької області пролунало два потужних вибухи.

Перше влучання сталося по вулиці Шевченка – у літній майданчик ресторану готелю Україна, друге – по провулку Андріївському.

Внаслідок атаки Іскандерами у місті пошкоджено і зруйновано 35 багатоповерхових будинків, два приватні будинки, шість автівок, заклад освіти, вісім інфраструктурних обʼєктів.

Наразі відомо про чотирьох поранених жителів Словʼянська.

Обстріл Вінниччини 28 серпня

Цієї ночі РФ атакувала критичну інфраструктура Вінницької області.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тис. споживачів у 29 населених пунктах, пошкоджено також житлові будинки. На щастя, без постраждалих.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу Козятина, тому частина поїздів змінила маршрут, частина — прибуде із запізненням.

В Укрзалізниці заявили про цілеспрямований удар по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+, один із них зазнав значних ушкоджень. Проте скасування рейсів не планується.

Вибухи в Запоріжжі

Вранці 28 серпня РФ атакувала одне із підприємств Запоріжжя, внаслідок якої сталася пожежа.

Також постраждали три багатоповерхівки: вибито вікна в квартирах і на сходових клітинах, пошкоджені балкони. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місці працюють комунальні та аварійні служби, для жителів розгорнуто намет районної адміністрації.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі 28 серпня ворог вдарив БпЛА по території Межівської та Петропавлівської громад Синельниківського району Дніпропетровської області.

За даними ДСНС, на місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували.

Пошкоджені два сільськогосподарські підприємства й транспортні засоби, літня кухня на приватному подвір’ї, будівля та чотири автівки. Тут минулося без постраждалих.

Сили ППО збили цієї ночі над Дніпропетровщиною 25 ворожих безпілотників.

Масований обстріл України: де ще лунали вибухи 28 серпня

Цієї ночі комбіновану атаку ворога відбивали також у Черкаській області – сили ППО у небі над регіоном збили російську ракету, а також знешкодили 15 дронів. Обійшлося без поранених та руйнувань.

Хмельницька область – тут знищено п’ять крилатих ракет та дев’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Також локаційно втрачено одну аеробалістичну ракету Кинджал і шість Шахедів.

Вранці 28 серпня вибухи лунали в Івано-Франківській області. Місцева влада не дає інформацію щодо збиття повітряних цілей, проте, попередньо, тут без постраждалих та руйнувань.

Над Чернівецькою областю було зафіксовано два ворожі БпЛА. Один з них сили ППО знешкодили за межами населених пунктів. Інший вилетів за межі області.

У Сумській області цієї ночі збили майже 40 ударних дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.