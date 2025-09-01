30 августа скончался режиссер программы Караоке на майдане Виталий Жданок. Более года мужчина боролся с онкологией. У него остались жена и две дочери.

Виталий Жданок умер — что известно

О смерти режиссера сообщил в Facebook Игорь Кондратюк, который был ведущим Караоке на майдане.

Виталий присоединился к программе в 2001 году и оставался в команде до последнего выпуска. Кондратюк и Жданок работали вместе на съемочной площадке в течение 18 лет.

Сейчас смотрят

— Приличный, веселый, искренний, общительный, профессионал своего дела. Это Виталик, если я правильно помню, придумал аукцион в Караоке на майдане — продажу места участника в программе за деньги на участие во втором туре, — написал продюсер.

Кондратюк отметил, что Виталий был заядлым рыбаком, а также снимал и монтировал рекламу для производителей и продавцов лодок и других вещей, необходимых для рыбалки.

Состояние здоровья Жданка начало ухудшаться в апреле прошлого года, когда во время работы за компьютером у него возникали головные боли. Сначала Виталий думал, что причиной является переутомление, но через несколько месяцев в голове режиссера обнаружили опухоли.

— Год борьбы с раком проходил с переменным успехом, но финал оказался фатальным. Вечная и светлая память тебе, наш великий и громкий Виталик. Уплыл в вечность на своей лодке по Днепру. Мои искренние соболезнования жене Елене и двум дочерям, — написал Кондратюк.

Напомним, что проект Караоке на майдане стартовал в Украине в 1999 году. Игорь Кондратюк был ведущим и соавтором программы, которая проходила в несколько этапов.

Люди собирались на улице (обычно на Крещатике), из толпы Кондратюк выбирал тех, кто лучше всего спел предложенную песню. Затем определялись финалисты, которые пели и собирали деньги. Победителем становился тот, кто собрал наибольшую сумму. Последний выпуск Караоке на майдане зрители увидели 20 января 2019 года.

Фото: Игорь Кондратюк

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.