У Києві відбувся великий благодійний фестиваль Маші Єфросиніної за участі багатьох зіркових гостей.

Ведучі програми Ранок у великому місті на каналі ICTV2 Юлія Зорій і Григорій Герман анонсували активності на різних майданчиках, проводили івенти, розігрували подарунки і лоти, серед яких була краватка-метелик від пана Миколи Луценка, ведучого Миколиної погоди.

Благодійний WEEKEND Маші Єфросиніної

Вихідними, 6 та 7 вересня, на фестиваль у столичному парку на Дніпровській набережній біля River Mall зібралося декілька тисяч гостей. Люди відпочивали та емоційно перезавантажувалися, брали участь у програмі тренувань, тренінгах Освітнього простору Фонду Маша, відвідували простір піклування про себе.

Духовні та тілесні практики провели інфлюенсерки Діана Глостер, Настя Коротка, Анна Різатдінова, Наталка Денисенко та Ксенія Агафонова.

Відома блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська і медійник Нікіта Добринін провели Теплий Public Talk, де щиро і відверто говорили про розлучення, зміни в житті, а також труднощі, з якими ми стикаємося в часи повномасштабного вторгнення.

Обличчя каналу ICTV2 Григорій Герман і Юлія Зорій стали ведучими ранкової і денної сцени: розповідали про те, що відбуватиметься на тій чи іншій інтерактивній локації, розмовляли і ставили питання інфлюенсерам і тренерам, анонсували івенти і заходи.

Також провели благодійні аукціони, на одному з яких була розіграна краватка-метелик від пана Миколи з Миколиної погоди.

– Було надзвичайно приємно стати частиною такого важливого заходу. Цей фестиваль — важлива подія, місце, де люди об’єднуються, щоб підтримати тих, хто цього потребує. А також сюди йдуть, щоб самим навчитися чогось нового, засвоїти нові практики, розважити дітей. Тут, на фестивалі, я зустріла багатьох своїх добрих приятелів, які долучилися до благодійних ініціатив, – розповіла Юлія Зорій.

Масштабна зона розваг з велетенським батутом, майстер-класами та іграми чекала на малюків. А поки дітлахи бавилися, дорослі мали змогу пройти медичний чекап, діагностику від трихолога, дерматолога і підготуватися до вечірнього концерту в бьюті корнері фестивалю.

На вечірньому концерті, який мав зібрати на одній сцені популярних українських артисток, виступили Уляна Шуба, Roxolana, Христина Соловій та MamaRika. Через ворожу атаку на столицю концерт в суботу був призупинений.

У неділю концерт продовжився в укритті також після оголошення повітряної тривоги. Саме у сховищі артистка MamaRika заспівала свої хіти Лелека, Зв’язок та пісню Люди, що стала неофіційним гімном фестивалю. Завершився концерт виконанням гімну України.

Головна мета благодійних активностей – зібрати кошти на психологічну допомогу жінкам, які постраждали від війни, зазнали насильства, ветеранкам, жінкам, які втратили близьких, пережили окупацію, переселенкам; а також на спорядження для жінок-військових на передовій.

Фото: пресслужба Фонд Маша

