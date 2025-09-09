У Києві відбувся великий благодійний фестиваль Маші Єфросиніної за участі багатьох зіркових гостей.

Ведучі програми Ранок у великому місті на каналі ICTV2 Юлія Зорій і Григорій Герман анонсували активності на різних майданчиках, проводили івенти, розігрували подарунки і лоти, серед яких була краватка-метелик від пана Миколи Луценка, ведучого Миколиної погоди.

Благодійний WEEKEND Маші Єфросиніної

Вихідними, 6 та 7 вересня, на фестиваль у столичному парку на Дніпровській набережній біля River Mall зібралося декілька тисяч гостей. Люди відпочивали та емоційно перезавантажувалися, брали участь у програмі тренувань, тренінгах Освітнього простору Фонду Маша, відвідували простір піклування про себе. 

Благодійний фестиваль Маші Єфросиніної у Києві

Фото: пресслужба Фонд Маша

Духовні та тілесні практики провели інфлюенсерки Діана Глостер, Настя Коротка, Анна Різатдінова, Наталка Денисенко та Ксенія Агафонова. 

Відома блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська і медійник Нікіта Добринін провели Теплий Public Talk, де щиро і відверто говорили про розлучення, зміни в житті, а також труднощі, з якими ми стикаємося в часи повномасштабного вторгнення.   

Благодійний фестиваль Маші Єфросиніної у Києві

Фото: пресслужба Фонд Маша

Обличчя каналу ICTV2 Григорій Герман і Юлія Зорій стали ведучими ранкової і денної сцени: розповідали про те, що відбуватиметься на тій чи іншій інтерактивній локації, розмовляли і ставили питання інфлюенсерам і тренерам, анонсували івенти і заходи.

Також провели благодійні аукціони, на одному з яких була розіграна краватка-метелик від пана Миколи з Миколиної погоди.

Благодійний фестиваль Маші Єфросиніної у Києві

Фото: пресслужба Фонд Маша

– Було надзвичайно приємно стати частиною такого важливого заходу. Цей фестиваль — важлива подія, місце, де люди об’єднуються, щоб підтримати тих, хто цього потребує. А також сюди йдуть, щоб самим навчитися чогось нового, засвоїти нові практики, розважити дітей. Тут, на фестивалі, я зустріла багатьох своїх добрих приятелів, які долучилися до благодійних ініціатив, – розповіла Юлія Зорій.

Масштабна зона розваг з велетенським батутом, майстер-класами та іграми чекала на малюків. А поки дітлахи бавилися, дорослі мали змогу пройти медичний чекап, діагностику від трихолога, дерматолога і підготуватися до вечірнього концерту в бьюті корнері фестивалю. 

На вечірньому концерті, який мав зібрати на одній сцені популярних українських артисток, виступили Уляна Шуба, Roxolana, Христина Соловій та MamaRika. Через ворожу атаку на столицю концерт в суботу був призупинений.

Благодійний фестиваль Маші Єфросиніної у Києві

Фото: пресслужба Фонд Маша

У неділю концерт продовжився в укритті також після оголошення повітряної тривоги. Саме у сховищі артистка MamaRika заспівала свої хіти Лелека, Зв’язок та пісню Люди, що стала неофіційним гімном фестивалю. Завершився концерт виконанням гімну України. 

Головна мета благодійних активностей – зібрати кошти на психологічну допомогу жінкам, які постраждали від війни, зазнали насильства, ветеранкам, жінкам, які втратили близьких, пережили окупацію, переселенкам; а також на спорядження для жінок-військових на передовій. 

Фото: пресслужба Фонд Маша

