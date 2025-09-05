Заважає русня і відсутність сну: Маша Єфросиніна про місію, родину та життя своєї мрії

Благодійний Weekend повертається – цими вихідними, 6 та 7 вересня, у столичному просторі River Mall відбудеться великий фестиваль, ініційований ведучою Машею Єфросиніною.

В ексклюзивному інтервʼю Фактам ICTV зірка не лише розкрила подробиці масштабного заходу, а й зізналася, як у неї вистачає ресурсу на всі завдання, від чого може заплакати та як забула про річницю шлюбу.

Маша Єфросиніна про Благодійний Weekend

– Фестиваль був на паузі через пандемію та повномасштабне вторгнення. Зараз також триває війна, але ви все ж запустилися. Чому вирішили, що вже час?

– Чесно кажучи, ми вирішили, що час повертатися ще минулого року, бо всі показники по донатах на підтримку психологічного стану жінок та дітей дуже сильно просіли. При цьому я бачу листи очікування жінок, які потребують втручання фахівців. Для того щоби підтримувати відповідний темп надання допомоги, нам потрібні гроші.

Так, мене стримувало багато факторів, бо це величезний масштабний захід, це відповідальність, це непередбачуваність Залучити десятки партнерів на два дні вихідних в одній з найкращих локацій столиці у часи, коли в країні велика, страшна, кровопролитна війна, в принципі ризиковано.

Другий фактор — настрій людей. Чи прийдуть вони в тій кількості, яка нам потрібна? Для нас кожна людина, яка приходить з купленим квитком, — це донат. Ми 100% відсотків від квитків віддаємо на благодійні потреби.

Ми знаємо нашу експертизу. Ми маємо десять тисяч врятованих жінок. Я знаю, що ми можемо. Мені на це потрібні кошти, тому я вирішила все-таки ризикнути.