Режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився радісною новиною, зізнавшись, що йому нарешті вдалося налагодити стосунки з молодшою донькою Сафіє.

Дівчина живе із мамою у Відні й, за словами батька, сама стала ініціаторкою примирення.

Ахтем Сеітаблаєв про стосунки з молодшою донькою

Режисер поділився, що нещодавно йому вдалося зустрітися із Сафіє.

– Я надзвичайно вдячний і долі, і тому, що в мене дуже розумні діти, – похвалився Сеітаблаєв.

Він додав, що молодша донька має за пару років випуститися зі школи та вже планує здобувати вищу освіту у Відні. Дівчина поки що міркує над майбутньою професією, батько запевнив, що на вибір не впливатиме.

– Впливати не буду, допомагати – так, якщо потрібно буде, – уточнив режисер.

Нагадаємо, що з мамою Сафіє, кінопродюсеркою, Іванною Дядюрою, Ахтем Сеітаблаєв розійшовся чотири роки тому. Після цього стосунки з донькою стали напруженими. Батько практично втратив із нею звʼязок і стежив за її життям, завдяки соцмережам, де вона періодично щось викладала.

У режисера є ще старші діти від першого шлюбу, і він не проти знову стати батьком. Щоправда, наразі Ахтем Сеітаблаєв не в стосунках.

Минулого літа він розійшовся зі своєю коханою Марʼяною Боцвінюк, з якою встиг заручитися. Пізніше режисер розповів, що зізнався, що причиною такого рішення стали труднощі в пошуках спільної мови.

