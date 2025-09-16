Іспанія відмовиться від участі у Євробаченні 2026, якщо на пісенному конкурсі виступатиме Ізраїль.

Відповідне рішення ухвалила рада директорів державної телерадіокомпанії RTVE. У разі відмови від участі іспанський мовник також не транслюватиме 70-й ювілейний конкурс Євробачення.

Іспанія погрожує відмовою від Євробачення

Іспанія стала п’ятою країною, яка зробила таку заяву після Нідерландів, Словенії, Ісландії та Ірландії, і першою з так званої Великої п’ятірки – групи, до якої також входять Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція. Представники цих держави автоматично проходять до фіналу пісенного конкурсу.

Євробачення, яке підкреслює свою політичну нейтральність, зіткнулося зі скандалом, пов’язаним з війною в Газі. У грудні Європейська мовна спілка (EBU) має ухвалити рішення щодо участі Ізраїлю в конкурсі наступного року.

Нагадаємо, що Євробачення 2026 відбудеться у Відні, столиці Австрії. Перший півфінал конкурсу запланований на вівторок, 12 травня, а другий – на четвер, 14 травня.

Гранд-фінал відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні Вінер-Штадтхалле, найбільшій критій арені Австрії. В Україні вже стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення 2026.

