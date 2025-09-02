Організатори Нацвідбору на Євробачення 2026 розкрили, хто стане новою музичною продюсеркою проєкту. В оргкомітеті повідомили, що тепер цю роль приміряє співачка Джамала.

Джамала – продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026

Переможниця Євробачення 2016 вже сім разів потрапляла до журі Нацвідбору, а тепер артистка відповідатиме за музичне наповнення конкурсу.

– Для мене це почесно, відповідально і хвилююче. Минуло десять років після моєї перемоги, і за цей час я відчула неймовірну підтримку всієї Європи та світу, – зазначила лауреатка Шевченківської премії.

Вона пояснила, що тепер допомагатиме обирати тих, хто змагатиметься за право представляти Україну на головній європейській сцені.

Членкиня Академії Греммі зізналася, що з нетерпінням чекає на старт прийому заявок. За її словами, процес розпочнеться вже зовсім скоро.

– Я чекаю ваші пісні, я чекаю ваші голоси, я чекаю вашу харизму, я чекаю вас. Ви мені дуже потрібні, – звернулася Джамала до майбутніх фіналістів Нацвідбору.

Нагадаємо, що минулого року музичною продюсеркою Нацвідбору була співачка Тіна Кароль. До неї цю посаду два роки поспіль обіймав лідер гурту Pianoбой Дмитро Шуров.

Наступного року Євробачення відзначатиме 70-річний ювілей. Пісенний конкурс відбудеться у Відні – столиці Австрії. Перший півфінал шоу запланований на вівторок, 12 травня, а другий – на четвер, 14 травня.

Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні Вінер-Штадтхалле, найбільшій критій арені Австрії.

Джерело : Суспільне

